BCE agrava prestação da casa ao banco em 200 euros

Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, deverá anunciar uma nova subida das taxas diretoras no dia 27 de julho. © AFP

Pagar a prestação da casa ao banco é cada vez mais penoso para a maioria das famílias portuguesas. O principal responsável mora em Frankfurt, na Alemanha, e chama-se Banco Central Europeu (BCE). A contínua subida das taxas diretoras, especificamente a de refinanciamento que é cobrada aos bancos comerciais pelos empréstimos contraídos junto do supervisor, tem puxado, e muito, pelas taxas variáveis Euribor, que a maioria dos consumidores suportam no crédito à habitação. Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes a junho, mostram que as prestações dos novos créditos, celebrados no último ano, agravaram-se em 195 euros, passando de 372 para 567 euros.

Uma simulação da Deco Proteste (ver infografia) realizada a pedido do Dinheiro Vivo para um empréstimo de 150 mil euros a 35 anos, com o indexante a 12 meses, o mais utilizado atualmente nos créditos à habitação, e celebrado no último ano, indica que a prestação irá subir 272,12 euros em julho face ao mesmo mês do ano anterior, passando de 485,58 para 757,7 euros. "Isto, porque a média mensal da Euribor a 12 meses era de 0,852%, em julho de 2022, e agora passou para 4,007%, ou seja, aumentou mais de três pontos percentuais", salienta Nuno Rico, especialista em produtos bancários da Deco Proteste.

Este cenário poderá piorar se o BCE mantiver uma política monetária agressiva. Há um ano, mais precisamente a 21 de julho de 2022, o banco central do euro começou a subir as taxas diretoras para tentar refrear a crise inflacionista provocada pelos embates da pandemia da covid-19 e depois da guerra na Ucrânia. E a intenção é manter a escalada dos juros para forçar o índice de preços do espaço da moeda única a recuar até 2%, sendo que, em junho, estava nos 5,5%, uma redução face aos 6,1% registados no mês anterior, segundo os últimos dados do Eurostat, publicados na semana passada. Apesar da desaceleração, aquele indicador ainda está muito acima da meta de 2%. Para além disso, a inflação crítica, isto é, a subjacente, que é expurgada das categorias mais voláteis, como a energia e os bens alimentares, subiu para 5,5% em vez dos 5,4% inicialmente estimados. Em maio, este agregado da inflação tinha sido de 5,3%. Ou seja, estes dois pontos dão argumentos à postura de ferro da presidente do BCE, Christine Lagarde, que, na última revisão das taxas diretoras, afirmou que o aumento dos juros não iria ficar por aqui - apesar da pausa da Reserva Federal norte-americana (FED) -, sinalizando uma nova subida, decisão que deverá ser tomada na reunião da próxima semana, a 27 de julho. A confirmar-se, será a nona vez consecutiva de agravamento das taxas diretoras. Em junho, houve um incremento de 25 pontos base, situando-se a taxa de refinanciamento nos 4%. "Se, agora e em setembro, a líder do BCE mantiver a linha de intransigência, a taxa de refinanciamento poderá atingir os 4,5%", um novo máximo desde 2000, aponta Nuno Rico. Antes do encontro dos governadores do BCE, a Fed deverá voltar às subidas dos juros, posição que será tomada na reunião de 25 e 26 de julho.

"A correlação entre taxas diretoras e Euribor não é, contudo, direta, mas existe, de facto, uma influência por via da taxa de refinanciamento, que é o que os bancos comerciais pagam para se financiarem junto do BCE", explica Nuno Rico. "Ou seja, se os bancos pagam mais para contrair crédito junto do regulador acabam depois por refletir esse custo na taxa que cobram para empréstimos entre instituições financeiras. É com base nessa taxa que se forma a Euribor", que é suportada por todas as famílias com prestações da casa a taxa variável, esclarece o mesmo especialista.

© João Coelho

80,8% expostos à Euribor

Por isso, outro incremento nas taxas diretoras significa "más notícias para os portugueses que são dos mais expostos, entre os da Zona Euro, às taxas do BCE, porque Portugal é um dos países que detêm mais contratos indexados à taxa variável Euribor", alerta Nuno Rico. No ano passado, 80,8% dos contratos de crédito à habitação foram celebrados a taxa variável, segundo o último relatório do Banco de Portugal (BdP). Contudo, esta proporção diminuiu 4,1 pontos comparativamente com as estatísticas de 2021 que mostravam que 84,9% dos empréstimos para compra de casa estavam indexados à Euribor.

O perito em produtos bancários antevê "um segundo semestre de 2023 muito complicado para as famílias com contratos que serão revistos à luz dos novos aumentos da Euribor a 12 meses, porque irão sofrer uma segunda vaga de aumentos na prestação". No ano passado, em julho 2022, face a um agravamento do indexante em 1,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior, as prestações "subiram em torno dos 100 euros", afirma. "Este mês, vão ter um novo aumento, perante uma variação da Euribor em três pontos, o que se irá traduzir em mais centenas de euros, cerca de 300 euros no final do mês", avisa o perito da Deco Proteste. Assim, "no espaço de dois anos, esta família verá a prestação subir 400 euros" para o exemplo aqui apresentado (ver infografia).

Na hora de fazer as contas ao impacto da subida da Euribor na prestação da casa, as famílias devem considerar o mês da revisão do contrato, a maturidade do empréstimo e o indexante (a 3, 6 ou 12 meses). "Imagine que a reavaliação ocorre em agosto, então é preciso calcular a média mensal da variação da Euribor do mês anterior, ou seja, de julho", clarificou Nuno Rico.

Pelo menos até ao final do ano, as taxas Euribor vão continuar a subir. "No início de 2024, poderá haver um movimento descendente, ainda assim, insuficiente para fazer baixar a prestação para valores de há um ano", salienta Nuno Rico.