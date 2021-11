BdP: Depósitos à ordem representam quase metade do total dos depósitos das famílias

© Leonel de Castro

O dinheiro que as famílias portuguesas têm nos bancos cresceu 6,9%, para 169,7 mil milhões, em termos homólogos, em outubro. Ora, o montante dos depósitos à ordem representa 47% do total dos depósitos detidos pelas famílias, revelou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP). Há cinco anos essa percentagem correspondia a 30%.

Na nota do BdP sobre empréstimos e depósitos bancários no último mês, o regulador da banca explica que a alteração "reflete o contexto de taxas de juro baixas observadas nos últimos anos e a facilidade com que os bancos se têm financiado junto do Eurosistema".

Quanto a empréstimos, a mesma nota refere que concessão de crédito às famílias "continuou a acelerar" em outubro. Face ao mesmo mês de 2020, os empréstimos para habitação cresceram 4,4%, para 96,3 mil milhões de euros (tinham crescido 4,3% em setembro) e os empréstimos ao consumo cresceram 1,7%, para 19,2 mil milhões de euros (tinham crescido 1,5% em setembro).

No que respeita às empresas em território nacional, os depósitos já totalizam 59,3 mil milhões de euros, o que se traduz num crescimento homólogo de 14% e numa subida em cadeia de 14,6%.

Quanto a empréstimos, o supervisor da banca verificou 76 mil milhões concedidos pelo sistema bancário às empresas, mais 4,9% face a outubro de 2020 e mais 5,1% face a setembro. "O ritmo de crescimento destes empréstimos diminuiu pelo sexto mês consecutivo", lê-se.

Os empréstimos concedidos às empresas que pertencem aos setores mais atingidos pela pandemia - nomeadamente, comércio, alojamento e restauração, transportes e armazenagem e indústrias transformadoras - "representavam, em outubro de 2021, 54% do total dos empréstimos às empresas".

Os setores mencionados são os que estão elgíveis para à linha de apoio para reestruturação da dívida - Programa Retomar", lembra o BdP.