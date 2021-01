BE. "Confinamento não pode ser fardo associado aos trabalhadores e economia"

O deputado do Bloco de Esquerda (BE), Moisés Ferreira © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Para o BE, um novo confinamento precisará de ser acompanhado por medidas de proteção aos trabalhadores e famílias que cheguem efetivamente ao terreno. "Com novo confinamento e medidas é preciso que sejam colocados no terreno, de facto e não com anúncios, apoios para proteger empresas e trabalhadores que possam ser afetados", frisou o BE, após o fim da reunião desta terça-feira no Infarmed.

Face a um novo confinamento, numa altura em que o frio se faz sentir em Portugal, o BE considera que "é importante que seja garantido que todas as pessoas e todas as famílias tenham acesso a bens e direitos essenciais", sublinhando questões como o acesso a eletricidade, gás ou habitação.

Para o Bloco, é importante que este tipo de temas "sejam garantidos e suportados pelo Estado para garantir que famílias têm condições e não perdem os seus direitos essenciais perante um novo confinamento".

Moisés Ferreira destacou que o "BE tem defendido também que é necessário haver medidas de apoio" para os trabalhadores a recibos verdes e trabalhadores informais que tenham perdido rendimentos devido à pandemia. O partido notou que, em alguns casos, estes trabalhadores continuam sem acesso aos apoios.