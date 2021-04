BE e PCP destacam luta contra injustiça e corrupção

A deputada do Bloco de Esquerda, Beatriz Gomes Dias, intervém durante a sessão solene comemorativa dos 47 ano s da Revolução de 25 de Abril na Assembleia da República em Lisboa, 25 de abril de 2021. Em 25 de abril de 1974, um movimento de capitães derrubou a ditatura de 48 anos, de Marcelo Caetano, chefe do Governo e de Américo Tomás, Presidente da República, num golpe que se transformou numa revolução, a "revolução dos cravos". ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O BE defendeu hoje que o 25 de Abril ficará por cumprir cabalmente enquanto não se encarar "de frente a corrupção", avisando que a revolta resultante deste fenómeno "é explorada por muitos para fazer crescer o seu negócio político".

A deputada Beatriz Gomes Dias foi a escolha dos bloquistas para o discurso na sessão solene comemorativa do 47.º aniversário do 25 de Abril de 1974, que decorreu hoje no parlamento, pelo segundo ano consecutivo em formato reduzido devido à pandemia.

"Abril também não se cumprirá cabalmente enquanto não encararmos de frente a corrupção. A corrupção é o cimento da injustiça económica e da desigualdade. Ela mina a democracia, corrói a justiça e ameaça a coesão social", avisou.

A já anunciada candidata do BE à Câmara de Lisboa nas próximas eleições autárquicas enfatizou que "a corrupção depreda recursos e faz prevalecer as escolhas erradas sobre as escolhas certas", defendendo que ninguém pode "aceitar pagar" preço destas escolhas erradas.

"A revolta que daí resulta é explorada por muitos para fazer crescer o seu negócio político", acusou.

No entanto, para a deputada bloquista não podem restar dúvidas que "denúncia da corrupção não pode ser o "cavalo de Troia" de agendas políticas autoritárias de descredibilização das instituições da democracia", que vêm muitas vezes da parte de "quem mais explicações tem a dar sobre os seus métodos e transparência diante das regras da lei".

"A falta de vergonha chega ao ponto de termos um advogado que vem de um escritório de planeamento fiscal, a subir a esta tribuna para clamar contra a fuga ao fisco", atirou, numa crítica implícita ao deputado do Chega, André Ventura.

Para Beatriz Gomes Dias, é preciso enfrentar a corrupção "com coragem e determinação", com melhorias nos mecanismos legais e judiciais de prevenção, investigação e punição, mas também "através duma ação política e cidadã exigente".

"Não aceitamos que a promessa de igualdade contida na Constituição de abril seja mercadejada. A soberania do povo e a sua representação não são uma mercadoria. Isso mesmo foi o que Abril nos deixou como lição: o mais essencial dos bens comuns de um povo é a democracia e ela não pode ser tornada propriedade de ninguém, nem tratada como mercadoria. A nossa democracia não está à venda", sublinhou.

O discurso da deputada do BE começou com uma homenagem aos militares de Abril e a todas as mulheres e homens que lutaram ao longo de décadas contra a ditadura do Estado Novo.

"Num país que tantas vezes padece de uma memória seletiva, lembro também todas e todos os combatentes pela libertação dos países africanos ocupados pelo regime colonial português, que conheciam bem o alcance da sua luta", enalteceu, considerando que também a eles se deve a revolução de 1974.

Para Beatriz Gomes Dias, "nunca é demais" lembrar as conquistas de Abril como eleições livres, SNS, escola pública ou o direito à greve, mas também é preciso "lembrar que elas não são irreversíveis".

"O ressurgimento de forças populistas ou fascistas um pouco por todo o mundo, incluindo em Portugal, deve alertar-nos e mobilizar-nos para a defesa intransigente da democracia", alertou.

Apesar de todas as conquistas, para a bloquista a promessa de igualdade e de justiça trazida pelo fim da ditadura "anda está longe de ser cumprida", dando o exemplo dos níveis inaceitáveis de pobreza que existem em Portugal.

"47 anos depois do 25 de Abril de 1974 a plena igualdade de direitos ainda é uma miragem para muitas pessoas no nosso país", lamentou, dando o exemplo das mulheres, das pessoas negras e ciganas, dos migrantes e refugiados, das pessoas LGBTQI+ ou das pessoas com, bem como os idosos.

PCP pede indignação contra injustiças e a corrupção

O PCP evocou hoje os seis milhões de portugueses que já nasceram depois do 25 de Abril de 1974 e pediu a indignação dos portugueses contra as injustiças, as desigualdades ou a corrupção.

"Quando hoje nos indignamos, nos levantamos contra a injustiça, a desigualdade, a corrupção é porque podemos fazê-lo", afirmou a deputada comunista Alma Rivera, ao discursar na sessão solene dos 47 anos do 25 de Abril, depois de lembrar as conquistas permitidas pela "Revolução dos Cravos", a começar pela liberdade.

Depois de citar esses milhões de portugueses - "as mais jovens gerações já são bisnetas dos antifascistas que deram a vida pela libertação" - a parlamentar do PCP fez a defesa das "conquistas de Abril".

"Todos quantos não viveram abril de 1974 são chamados a continuá-lo e a defender os direitos com ele conquistados", afirmou.

"Travamos a batalha pela defesa dos valores mais humanos e mais essenciais, de liberdade e democracia, de igualdade e solidariedade. E não calamos que a pobreza e a miséria, a precariedade e o desemprego são inimigos dos valores de Abril", disse.

E acrescentou que "a desesperança é o contrário do caminho de abril", que "a impunidade da corrupção, dos crimes económicos e financeiros, dos buracos da banca, da utilização indevida do erário público são afrontas à democracia", que "o seu maior inimigo é a subjugação do poder político pelo poder económico e a sua fusão num só".

Alma Rivera afirmou ainda que os seis "milhões de portugueses que nasceram depois do 25 de abril exigem que a riqueza seja distribuída de forma justa, permitindo uma vida digna a todos, contra a acumulação obscena de alguns, muito poucos, que fogem aos impostos e à justiça ao mesmo tempo que dizem que "não é tempo para reivindicar"".