BEI e Banco Montepio vão financiar empresas com até 414ME afetadas pela pandemia

O BEI prestará uma garantia de 116,35 milhões de euros ao Grupo Banco Montepio

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco Montepio fizeram um acordo para financiar empresas portuguesas afetadas pela crise pandémica com até 414 milhões de euros em empréstimos, disse o BEI em comunicado.

Para isso, o BEI prestará uma garantia de 116,35 milhões de euros ao Grupo Banco Montepio, para que seja mobilizado um total de 414 milhões de euros a pequenas, médias e grandes empresas afetadas pelas consequências económicas geradas pela pandemia da covid-19 (proporcionando-lhes capacidade de liquidez e de investimento a médio e longo prazo).

Este acordo é apoiado pelo Fundo de Garantia Europeu, que integra parte do pacote de 540 mil milhões de euros de medidas da União Europeia para a resposta ao impacto económico da covid-19.

O Fundo de Garantia Europeu oferecerá proteção contra o risco de crédito de até 65% de cada exposição individual.

O objetivo do BEI, ao assumir parte do risco de crédito, é facilitar o acesso das empresas portuguesas a empréstimos em condições mais favoráveis, ao mesmo tempo que aumenta a capacidade de crédito do Grupo Banco Montepio e lhe permite alívio de capital e proteção contra perdas.