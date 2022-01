BES. CMVM aplica coima de 1 milhão a Salgado e de 1,8 milhões a outros ex-gestores

Ricardo Salgado, ex-banqueiro do BES. © Arquivo/Global Imagens

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) condenou Ricardo Salgado ao pagamento de uma coima de um milhão de euros, devido ao processo de aumento de capital do Banco Espírito Santo (BES), em que o banco recebeu mais de mil milhões de euros de acionistas e investidores em 2014. A CMVM aplicou também coimas de 1,8 milhões a outros ex-administradores do BES.

As condenações foram noticiadas pelo jornal Expresso, que adianta que à sanção pecuniária junta-se a inibição de exercício de funções que estão sob a regulação da CMVM. Ricardo Salgado sofre a inibição por cinco anos

Já Amílcar Morais Pires, antigo administrador financeiro, sofre uma coima de 600 mil euros e a durante quatro anos não pode trabalhar no setor. José Manuel Espírito Santo tem uma coima superior a 500 mil aplicados e três anos de inibição. Já Rui Silveira enfrenta uma coima de 400 mil euros e dois anos de inibição, enquanto Joaquim Goes responde por 300 mil euros e um ano de inibição.

O BES, entidade atualmente em liquidação, é alvo de uma coima de 1 milhão de euros, valor suspenso, para que os seus credores não sejam afetados na recuperação.