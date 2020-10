Bloco avisa que 50 mil desempregados podem ficar sem qualquer apoio em 2021

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, com funcionárias de cantinas escolares que estão a ser despedidas, ainda no período experimental, por uma empresa do setor da restauração. Jardim Basílio Teles, Matosinhos. 10 de outubro de 2020. © FERNANDO VELUDO/LUSA

O Bloco de Esquerda avisa que cerca de 50 mil pessoas poderão perder o subsídio de desemprego em 2021, pedindo alterações à forma como é feito o acesso a esta prestação social.

"Os dados são do próprio Governo e em 2021, há cerca de 50 mil pessoas que hoje têm o subsídio de desemprego e que vão perder porque vai chegar ao fim o período de concessão", indicou o deputado bloquista José Soeiro, acrescentando que "se nada for feito podem, pura e simplesmente, ficar sem proteção".

Os bloquistas lembram que a redução dos prazos de garantia para aceder ao subsídio de desemprego prevista no Orçamento Suplementar ainda não está em vigor, propondo ainda que a duração dos subsídios voltem a ser os mesmos de antes dos cortes de 2012 que reduziram o período de duração "entre cinco meses e um ano", lembrou José Soeiro numa conferência de imprensa na sede do Bloco em Lisboa.

Além disso, nas negociações com o Governo, o BE propôs alargar o acesso ao subsídio social de desemprego, mantendo os prazos de garantia definidos para este ano, alargando a condição de recursos para acesso à prestação e aumentando o valor para o limiar de pobreza (501 euros).

O partido apresentou várias simulações, mostrando que, pelas atuais regras, os beneficiários do subsídio de desemprego ficarão numa situação pior em 2021, com um apoio mais baixo. Em causa, está a forma como é feita a ponderação de cada elemento do agregado familiar - a chamada capitação (o beneficiário de referência vale 1, os restantes adultos 0,7 e as crianças 0,5). O Bloco propõe que a ponderação de cada um dos elementos seja de 1, evitando cortes no valor dos apoios.

O partido propõe a combinação de várias medidas para reforçar os apoios para fazer face aos efeitos sociais da pandemia. Pelas contas do BE, as alterações às regras de atribuição do subsídio de desemprego custariam 238 milhões de euros, o subsídio social de desemprego teria um impacto de 238 milhões de euros e 420 milhões de euros para o novo apoio social. Tudo somado dará um valor próximo de 800 milhões de euros.

As divisões no novo apoio extra

Quanto à prestação extraordinário a ser criada durante o próximo ano, também há um grande distanciamento entre BE e Governo, sendo que o Bloco pretende que este novo apoio temporário passe a existir sempre, transformando-se num "rendimento social de cidadania". O impacto previsto até é menor do que o apontado pelo Executivo, que prevê 450 milhões, para um universo de 170 mil pessoas, o que o BE diz ficar aquém da real dimensão.

"Em lugar de uma nova prestação social robusta às pessoas, parece-nos que o valor do apoio extraordinário pretende ser uma revisão em baixa dos apoios existentes, deixando milhares de trabalhadores de fora com estas regras", indicou o deputado José Soeiro. E o valor mínimo de 50 euros proposto pelo Governo é visto como "insuficiente" pelos bloquistas.

"O modo como foi desenhada a condição de recursos, as regras que foram colocadas neste apoio extraordinário, não permitem sequer manter os níveis de proteção que temos em 2020", sublinhou o deputado bloquista.

A nova prestação social, desenhada para responder aos efeitos da pandemia, prevê um apoio em linha com o limiar de pobreza (501, 16 euros mensais). Mas esta prestação apenas vai abranger quem fique sem desemprego a partir de janeiro do próximo ano, excluindo quem fique sem as prestações de desemprego que terminam durante o próximo ano.

Outro ponto de discórdia é o período de duração deste apoio para os trabalhadores informais. O Governo propõe seis meses, seguidos ou interpolados. O BE quer que seja de um ano como para os restantes trabalhadores.