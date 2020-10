Bloco de Esquerda vai votar contra o OE na generalidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, durante uma conferência de imprensa após uma reunião com sindicalistas, investigadores e juristas na área do trabalho, para abordar a questão da centralidade da legislação laboral e as respostas ao mundo do trabalho do Orçamento de Estado 2021, em Lisboa, 20 de outubro de 2020. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

O Bloco de Esquerda (BE) acaba de anunciar que vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na votação na generalidade. Mas isto também significa que o governo vai precisar de apenas mais duas abstenções para que o documento passe na próxima quarta-feira (dia 28).

O cenário continua relativamente favorável ao governo de António Costa já que o PCP absteve-se, o PAN também, faltando saber o que fará o PEV (Os Verdes), partido que tradicionalmente alinha sempre com o PCP.

Os Verdes anunciam oficialmente a sua posição na terça-feira (dias 27).

No entanto, esta decisão do BE é inédita nesta era Costa. É a primeira vez que o Bloco, desde o tempo inaugural da chamada geringonça, vota contra uma proposta de OE dos socialistas.

Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda, jogou todos os seus trunfos no Serviço Nacional de Saúde.

Disse que o SNS precisa de ter mais profissionais e mais meios e investimento, muito mais do que promete o governo, para que "o SNS não seja consumido pela doença".

Mal terminou esta secção do seu discurso reivindicativo pelo SNS, a líder do BE revelou que o Bloco, que tem 19 deputados no Parlamento, irá votar contra a proposta.

Este OE2021 "não responde à emergência social" que o País está a viver, e ainda nem chegámos ao pior ponto da pandemia, avisou Catarina Martins.

PSD, Iniciativa Liberal, Chega e BE votaram todos contra, o que perfaz 107 votos. Até agora há 13 abstenções garantidas (10 do PCP e 3 do PAN). Ficam a faltar duas, que podem vir do PEV.

Como o PS tem 108 deputados (e assumindo que todos votam a favor), significa que neste cenário, o OE passa, com alta probabilidade, nesta primeira votação (generalidade).

O Parlamento tem um total de 230 deputados.