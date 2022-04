Bolieiro reitera apoio ao consumidor para descer preço dos combustíveis nos Açores

José Manuel Bolieiro © LUSA

O presidente do Governo dos Açores reiterou, esta segunda-feira, que o executivo vai criar um apoio ao consumidor para fazer descer os preços dos combustíveis ainda este mês, que deverá ser pago aos fornecedores e não aos revendedores.

Em declarações aos jornalistas na sede da Presidência, em Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro revelou que os procedimentos do apoio estão a ser "apurados" e que não existe "qualquer retrocesso" no processo.

"Pretendemos que até 18 de abril esses procedimentos estejam resolvidos e possamos ter condições então de assegurar este apoio ao consumidor. E, no final do mês, como é habitual, voltaremos, como o sistema impõe, a fazer a atualização", declarou, referindo-se à atualização dos preços dos combustíveis que na região é realizada mensalmente.

Na sexta-feira, o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) revelou à Lusa que os preços da gasolina e do gasóleo nos Açores vão descer 11 e 10 cêntimos, respetivamente, ainda este mês, devido a um apoio criado pelo executivo.

No dia seguinte, a Associação Regional de Revendedores de Combustíveis dos Açores (ARRCA) negou ter articulado com o Governo Regional um acordo para fazer descer o preço da gasolina e do gasóleo.

Bolieiro especificou que o "apoio é transitório" e que deverão ser os fornecedores e não os revendedores a receber a compensação pela medida.

"Esta descida que pretendemos, como fiz referência, é paga ao fornecedor", indicou.

E acrescentou: "É aceitável que, tendo em conta a multiplicidade de atores neste processo, possam e devam ser consultados e apuradas sensibilidades quanto ao procedimento para concretizar esse objetivo".

Bolieiro reforçou que a medida está "ancorada na legalidade", porque se trata de um "apoio dirigido ao consumidor", que já foi implementado noutros países da Europa.

O preço por litro do gasóleo aumentou este mês nos Açores 14,8 cêntimos e o da gasolina 95 subiu 14,6 cêntimos.

Atualmente, no arquipélago, o preço por litro da gasolina 95 está fixado em 1,800 euros por litro e o do gasóleo rodoviário em 1,676 euros.

Segundo o "desconto" anunciado por Bolieiro, um litro de gasolina vai passar a custar 1,69 euros, enquanto o preço por litro do gasóleo ficará fixado em 1,57 euros.