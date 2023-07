Bolsa de Lisboa negoceia a subir 0,08% liderada pelos ganhos do BCP

© Daniel ROLAND/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Julho, 2023 • 10:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa está a negociar em alta ligeira, com o índice PSI a subir 0,08% para 6 021,77 pontos, liderado pelo BCP que ganha 1,96%.

Pelas 08h51 horas em Lisboa, das 16 cotadas no principal índice bolsista português, cinco subiam, oito desciam e três mantinha-se inalteradas, a Corticeira Amorim, CTT e REN, respetivamente, nos 10,12 euros, 3,60 euros e nos 2,46 euros, numa Europa em que as principais praças seguiam a negociar mistas.

As ações do BCP valorizavam-se 1,96% para 0,24 euros, seguidas pela Mota-Engil a ganhar 0,87% para 2,33 euros e a Semapa a subir 0,78% para 12,9 euros.

Os 'papéis' da Galp, por sua vez, subiam 0,27% para 10,95 euros e as ações da Altri valorizavam-se 0,14% para 4,23 euros.

Em contraciclo, na área da energia, as ações da EDP seguiam a cair 1,16% para 4,25 euros enquanto as da EDP Renováveis perdiam 1,11%, para 17,77 euros.

Abaixo de 1%, a Ibersol recuava 0,58% para 6,82 euros, a Greenvolt descia 0,32% para 6,14 euros, enquanto a NOS perdia 0,29% para 3,40 euros.

Já as ações da Navigator caíam 0,26% para 3,11 euros, as da Sonae afundavam 0,16% para 0,94 euros e a retalhista Jerónimo Martins perdia 0,15% para 25,96 euros.

Para os investidores europeus, o impacto da desaceleração da economia chinesa poderá ter consequências mais profundas, segundo Charles-Henry Monchau, diretor de investimentos do Banque Syz & Co.

"A Europa e as ações europeias são bastante sensíveis ao que está a acontecer na China", disse Monchau à Bloomberg Television, acrescentando que as ações dos bens de luxo estão sob pressão devido a um crescimento da economia da China mais lento do que o esperado.

"Se a China continuar a dececionar, o mercado que pagará o preço (mais elevado) será provavelmente o europeu, em vez dos Estados Unidos", vaticinou.