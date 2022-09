Bónus de meia pensão sujeito a tributação em IRS

Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, acompanhada pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina, e pelo Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, à chegada à conferência de imprensa sobre o programa do governo de apoios às famílias e aos pensionistas © LUSA

O bónus de meia pensão para todos os reformados com prestações até 12 vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS), isto é, até 5318 euros, está sujeito a IRS, revelou esta terça-feira a Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, durante a conferência de imprensa sobre o pacote do governo para mitigar os impactos da inflação.

Contudo, existe uma cláusula que impede que este suplemento extraordinário prejudique os reformados, por via da subida de escalão de IRS. "Não haverá penalização nem na retenção na fonte nem no imposto a pagar. Alguém por agora receber um apoio podia mudar de escalão mas está salvaguardado, porque elimina-se o efeito da subida do rendimento", esclareceu o Ministro das Finanças, Fernando Medina.

O apoio será pago de uma só vez em outubro, na mesma data em que um reformado recebe a sua pensão normal, revelou Ana Mendes Godinho. A medida terá um custo global de mil milhões de euros e abrangerá "2,7 milhões de pensionistas e 3,3 milhões de pensões, porque o apoio é pago por pensão, independentemente da natureza da pensão, todas elas terão o apoio de 50%", vincou a governante.

(Em atualização)