Bónus extra para adiar a reforma aliviaria cortes na pensão futura face ao último salário

Pensões em Portugal valem mais de 70% do último salário, mas a previsão é que em 2035 estejam já abaixo desse patamar. © Carlos Carneiro / Global Imagens

Mais incentivos para quem adie a reforma para lá do estabelecido por lei e aumentar a idade de aposentação antecipada poderiam evitar cortes tão profundos na pensão futura face ao último salário e, em simultâneo, melhorar a sustentabilidade do sistema Previdencial da Segurança Social, segundo o Economic Survey sobre Portugal da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), divulgado ontem.

Alertando que "a despesa públicas com pensões deverá aumentar acentuadamente nas próximas duas décadas", aquela organização indica que "a Comissão Europeia prevê agravamentos contínuos do défice do sistema Previdencial até 2038", ainda que, no ano passado, aquele fundo tenha registado um excedente de 4167 milhões de euros. Trata-se do valor mais alto em quase dez anos, muito por força das contribuições sociais que subiram à boleia do emprego e dos salários, nomeadamente da Retribuição Mínima Mensal Garantida que cresceu 40 euros, de 665 euros, em 2021, para 705 euros, em 2022.

Ainda assim, e olhando para o horizonte a longo prazo, o cenário não é animador para as contas da Segurança Social e para a taxa de substituição dos ordenados pelas reformas. Neste momento, Portugal até supera a média da OCDE, com as pensões a valerem mais de 70% do último salário, enquanto a média dos 38 países que integram aquele organismo está pouco acima dos 40%, segundo dados de 2019. A tendência será uma deterioração desta taxa que, no nosso país, ficará abaixo dos 70%, em 2035. Já a média da OCDE praticamente se manterá inalterada.

O melhor posicionamento de Portugal deve-se sobretudo "às elevadas contribuições sociais que terão um efeito perverso no mercado de trabalho", explica aquele organismo, alertando que este instrumento de financiamento é insustentável, tendo em conta o envelhecimento populacional e, consequentemente, o aumento do número de reformados. Por isso, é necessário encontrar alternativas para assegurar não só a saúde financeira da Segurança Social, mas também pensões dignas.

Uma das soluções apresentadas consiste em dar um bónus extra a quem se reforme para lá da idade legal que está nos 66 anos e quatro meses. "O atual desenho do sistema oferece poucos incentivos para quem adie a pensão para lá da idade legal", de acordo com a OCDE, sem, contudo, elaborar mais sobre a proposta. Neste momento, a Segurança Social já atribui uma bonificação por cada mês que ultrapasse a idade de reforma. Por exemplo, um trabalhador que teria direito a uma prestação de 800 euros mensais e que se tenha aposentado aos 66 anos e oito meses, ou seja, mais quatro do que está estabelecido, tem direito a um bónus de 1,04 que multiplicado pelos tais quatro meses dá 832 euros, um acréscimo de 32 euros na pensão original. Mas, pela consideração da OCDE, não parece ser suficientemente interessante para encorajar os portugueses a reformarem-se mais tarde.

Outra das medidas passa por aumentar a idade mínima da aposentação antecipada, que, neste momento, está nos 60 anos, salvo algumas exceções, como as longas carreiras contributivas, profissões de desgaste rápido ou desempregados de muito longa duração. "A idade regular de reforma já está indexada à esperança média de vida, por isso, uma solução seria aplicar a mesma indexação à idade mínima para a reforma antecipada. Isto irá ajudar a melhorar a sustentabilidade das pensões a longo prazo à medida que aumenta a esperança de vida, limitando ao mesmo tempo grandes penalizações para quem tem de se reformar mais cedo", defende. Na prática, esta indexação iria elevar a idade mínima da aposentação antecipada.

A OCDE considera ainda que o governo português deveria "revisitar" a medida que "permite a reforma antecipada aos desempregados de longa duração com mais de 62 anos (ou 57 se tiverem períodos de contribuições sociais suficientemente longos), uma vez que pode desincentivar a reintegração dos trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho".

No capítulo dedicado às pensões, a OCDE já tinha criticado o elevado peso das contribuições sobre o trabalho. Agora volta ao tema, com maior detalhe, para defender "uma redução das contribuições patronais para a Segurança Social em relação aos trabalhadores com baixos salários, de forma a mitigar o impacto dos aumentos do salário mínimo", lê-se no documento.

Neste momento, a Taxa Social Única (TSU) suportada pelas entidades patronais é de 23,75% sobre os vencimentos. Os trabalhadores contribuem com mais 11%.

Este é um dossiê muito sensível, que tem dividido patrões e sindicatos na mesa da concertação social. Em 2017, depois de duras negociações, a baixa da TSU para as empresas esteve para avançar, como medida compensatória do aumento do salário mínimo de 530 euros para 557 euros, mas acabou por cair pela mão do PCP e BE, na altura parceiros parlamentares do PS na designada geringonça, uma vez que os socialistas não tinham maioria absoluta.

O acordo de médio prazo para a melhoria de rendimentos, celebrado em outubro de 2022 entre governo, confederações patronais e a UGT - a CGTP ficou de fora -, não prevê um alívio das contribuições sociais. Contudo, e face à evolução prevista da retribuição mínima mensal garantida, que deverá chegar aos 900 euros em 2026, sendo que o valor para este ano se fixou em 760 euros, mais 55 euros ou 7,8% face aos 705 euros praticados no ano passado, a questão já foi colocada pelo presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP), João Vieira Lopes. No ano passado, numa entrevista ao Negócios e Antena 1, Vieira Lopes defendeu que "a redução da TSU foi, até agora, o método mais eficaz para conseguir absorver os aumentos acima da produtividade e da inflação". Agora, num quadro de maioria absoluta do PS, o dirigente da CCP considera que a ideia tem pernas para andar: "Neste momento, havia condições políticas. É a medida mais direta, mas é preciso balancear".