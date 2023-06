Botija de gás mais cara em maio, face à estimativa do regulador

Os preços do GPL engarrafado anunciados pelos operadores em maio foram entre 8,1% e 9,1% superiores à estimativa da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), de acordo com um documento divulgado esta quarta-feira pelo regulador.

Segundo o Relatório Mensal de Supervisão dos Preços do GPL (gás de petróleo liquefeito) engarrafado, registou-se "na garrafa G26 de propano uma diferença de 8,4%, representando um preço anunciado superior ao preço eficiente em 2,607 euros/garrafa".

Já na garrafa G110 de propano observou-se "uma diferença de 8,1%, representando um preço anunciado superior ao preço eficiente em 8,936 euros/garrafa", enquanto na garrafa G26 de butano houve "uma diferença de 9,1%, representando um preço anunciado superior ao preço eficiente de 2,859 euros/garrafa", de acordo com a ERSE.

Os preços anunciados resultam da média dos preços reportados no Balcão Único da Energia pelos operadores com volume de negócios superior a mil garrafas por ano, correspondendo à oferta comercial de base, isenta de descontos, para os modelos de garrafa mais comercializados, sendo "representativos dos preços de venda ao público no território continental".

Os preços eficientes são determinados tendo em conta as cotações do mercado internacional, às quais acrescem componentes de logística, reservas estratégicas, enchimento, retalho e encargos fiscais.

A entidade reguladora indicou que "no último mês verificou-se uma tendência decrescente nas cotações internacionais do propano e do butano, representando um decréscimo de sensivelmente 10,5% e 13,0% para o propano e para o butano, respetivamente".

Para junho, a ERSE refere que, refletindo "a trajetória de descida nas cotações dos mercados internacionais e o descongelamento da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2 [dióxido de carbono]" os preços eficientes são de 27,83 euros para a garrafa G26 de propano, uma descida de 1,70% face ao preço eficiente de maio, de 99,60 euros para a garrafa G110 de propano, um recuo de 1,96% face a maio, e de 27,60 euros para a garrafa G26 de butano, uma diminuição de 3,00% face ao mês anterior.