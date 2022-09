Braga lança sistema de bicicletas elétricas partilhadas

Loja de bicicletas © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A cidade de Braga já dispõe de um sistema de bicicletas elétricas partilhadas, reforçando assim as alternativas de mobilidade para permitir uma escolha por modos mais suaves e ativos, anunciou esta segunda-feira o município.

Em comunicado, o município refere que, nesta primeira fase, são disponibilizadas 60 bicicletas.

"Estas são as primeiras 60 bicicletas que vamos disponibilizar. Após uma avaliação, este número poderá duplicar", salientou a vereadora da Mobilidade, na apresentação dos novos equipamentos, que ocorreu no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade.

Segundo Olga Pereira, o lançamento das bicicletas elétricas partilhadas "demonstra o compromisso do município de Braga em apostar na mobilidade suave, oferecendo assim aos bracarenses e visitantes um novo modo de transporte alternativo ao automóvel.

"Estamos a trabalhar num protocolo que privilegie os trabalhadores do município com um desconto na utilização das bicicletas e queremos estender esse benefício às empresas signatárias do pacto de mobilidade", acrescentou.

O sistema de utilização é idêntico ao das trotinetes, já em vigor na cidade.

Os utilizadores terão de abrir a aplicação da operadora Bird e seguir os passos indicados, devendo no final da viagem deixar as bicicletas elétricas novamente nos pontos de estacionamento designados para o efeito.

As bicicletas estão equipadas com um motor "de alta potência", capaz de ajudar os utilizadores em subidas com até 20% de inclinação, "sem fazerem esforço extra".

"Para além disso, apresentam um computador de bordo, tecnologia de geovelocidade, geolocalização e pneus pneumáticos, características que garantem tratar-se de bicicletas seguras, inteligentes e eficientes", acrescenta o comunicado.