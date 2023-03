Bragança "continuará a lutar" pela alta velocidade em Trás-os-Montes

Hernâni Dias, autarca de Bragança, não quer ver os erros da rodovia replicados na ferrovia na região por falta de visão para o futuro © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Trás-os-Montes não aceita ser fim de linha no que ao Plano Ferroviário Nacional diz respeito e promete continuar a lutar. O presidente da Câmara Municipal de Bragança garante que há "respostas" em preparação, que terão "impacto e serão muito percetíveis à opinião pública a nível nacional", mas não avança mais para já. Sobre a recente visita do secretário de Estado das Infraestruturas à região, Hernâni Dias fala numa ação "absolutamente inócua", que não trouxe "nada de novo nem de positivo".

O pano de fundo é o Plano Ferroviário Nacional (PFN), cuja consulta pública terminou a 28 de fevereiro, e Bragança, que está privada de comboio há 30 anos, quer agora ser ponto de partida na implementação dos investimentos, "por uma questão de justiça" para com o território. "Eu recordo que fomos das últimas cidades do país a serem ligadas pela ferrovia, em 1906, e das primeiras a ficar, novamente, sem comboio (em 1992). O que é estranho. E, por isso, seria justo que agora se começasse por aqui", defende o autarca. Hernâni Dias é perentório: "O país precisa de uma porta de entrada, e de saída, em Trás-os-Montes e , sinceramente, estando o território transmontano tão próximo de uma linha de alta velocidade do lado espanhol, que liga Zamora a Madrid em 1h15, seria um desperdício terrível que o governo - este e os que lhe sucedam - não aproveite esta proximidade para conseguir criar esta ligação tão importante para o desenvolvimento da região Norte e do país".

O que Trás-os-Montes pede, garante, é simples, é que esta solução seja analisada tecnicamente e comparada, nos seus prós e contras, ao corredor internacional atribuído à ligação Aveiro-Viseu-Salamanca.

"O governo tem que estudar devidamente as soluções e não decidir de forma quase arbitrária, só porque é o que está hoje previsto no PFN. Tem que ser possível mudar e tem que haver um estudo muito aturado para se perceber qual das soluções é a mais vantajosa para o país", argumenta, em resposta à posição assumida pelo secretário de Estado das Infraestruturas que alegou que "todo o trabalho já foi feito" sobre a ligação Aveiro-Viseu-Salamanca, enquanto a nova linha para Trás-os-Montes "está agora a ser colocada de novo".

"Sabemos que a ferrovia não vai ser concretizada em dois dias. Daqui até 2050 muita coisa pode mudar. Mas as prioridades têm de ser definidas hoje."

O autarca invoca "ganhos substanciais" de tempo na ligação a Zamora versus a de Salamanca, mas também ao nível da descarbonização. "Esta linha colocaria Bragança a 1h15 do Porto e o Porto a 2h45 de Madrid, o que compara com as 4h30 que a alternativa representa. Além disso, permitiria também a possibilidade de transporte de mercadorias e de passageiros, na região mais exportadora do país", diz Hernâni Dias, que acusa os sucessivos governos de esquecerem o interior.

"É um esquecimento bem lembrado, como dizia o professor Adriano Moreira. É feito de forma propositada, não olhando para o território numa lógica de desenvolvimento integrado", acrescenta.

Quanto ao investimento necessário, lembra que não é mais do que os valores previstos para outras obras contempladas no plano, designadamente os 4500 milhões para a linha de alta velocidade do Porto a Lisboa. "Já que se faz esse investimento, e considerando o pouco tempo que leva a ligação a Zamora, e daí a Madrid, faria todo o sentido que se equacionasse a possibilidade de ligar os dois principais aeroportos nacionais a Madrid via Trás-os-Montes. Isso, sim, seria um aproveitamento dos recursos, que seriam rentabilizados com esta outra ligação", sublinha.

Hernâni Dias lembra experiências anteriores no território para insistir na urgência da alta velocidade, designadamente ao nível rodoviário, com a construção do IP4, que levou 25 anos a fazer e só ficou concluído em 2009, com a conclusão da Ponte Internacional de Quintanilha. Dois anos depois, houve que eliminar partes do IP4 para o transformar em autoestrada, a A4, porque já não dava respostas às solicitações do tráfego na região. "Traduzindo isto para a linguagem da ferrovia, se construirmos uma linha que não tenha esta possibilidade de ser de alta velocidade, ficaremos exatamente numa situação de debilidade quando, no futuro próximo, sentirmos necessidade de termos comboio de alta velocidade e não o pudermos por porque a linha não o permite", refere.

Por outro lado, recorda que, quando o comboio chegou a Bragança no início do século XX, foi ignorada uma portaria de 1887 que determinava que a estação local tivesse uma ligação a Espanha. "Ninguém ligou e 86 anos depois o comboio voltou a sair de cá. O que me garante que se tivessem feito na altura uma ligação a Espanha não teríamos hoje o território muito mais desenvolvido e a linha férrea a funcionar? Na altura não houve visão para o futuro, que pretendemos que seja adotada agora. Se não, voltamos a perder novamente o comboio do desenvolvimento", argumenta, sublinhando que "perde Bragança e perde toda a região Norte".