Brunch temático e o escritório no hotel: Marriott continua a inovar

Em tempos especiais e a pensar naqueles profissionais que não têm escritório fixo e não se sentem tão seguros em espaços partilhados, o Lisbon Marriott decidiu transformar alguns quartos do hotel em escritórios, com serviços incluídos, para pequenas reuniões de negócios, teletrabalho ou videoconferências.

"O serviço Work Away foi criado para facilitar o trabalho e a logística dos profissionais autónomos e das empresas que procuram um ambiente tranquilo, seguro e mais económico para trabalhar", explica o hotel, garantindo prioridade à segurança, com o cumprimento rigoroso das regras de segurança e higiene baseadas em práticas médicas aprovadas pela Organização Mundial de Saúde .

Os quartos selecionados para este novo serviço foram transformados de forma que, no lugar da cama, o cliente encontra uma mesa e cadeiras de escritório, internet de alta velocidade, TV e W.C. privativo. Mas as vantagens para estes clientes que ali procuram escritório nestes tempos extraordinários alargam-se mais, com acesso ao ginásio, estacionamento gratuito e 30% de desconto no restaurante CITRUS e room-service. Todos os espaços são higienizados ao final do dia e os preços "variam consoante a categoria escolhida pelo cliente", sublinha a unidade.

Há porém mais novidades na aposta do Marriott Lisboa, que já abriu também as suas instalações a animais de companhia (leia mais aqui) e tem estado particularmente ativo em novidades e ideias para fazer face a estes tempos de pandemia, adaptando a sua oferta às necessidades do dia a dia e criando programas para cativar novos clientes.

Para aquecer os dias de outono, a partir de dia 24 e aos fins de semana, entre as 12.00 e as 16.00, o restaurante do hotel oferece uma nova série de brunches temáticos baseado nas aventuras de Alice e do Chapeleiro Louco.

Nos Mad Hatter Brunch do Marriott Lisboa, o Citrus "convida-o a tirar o chapéu e a sentar-se numa mesa onde o universo do sonho ganha vida, o impossível torna-se possível e onde nada será igual ao que foi". O Hotel apresenta esta iniciativa como um "brunch mágico" com duas opções de aventuras e experiências à escolha:

"O Alice Brunch, que promete uma jornada culinária colorida acompanhada por um welcome drink, Hatters Salad (morangos, manjericão, abacate, nozes e mozzarella), Trio de Humus, Shakshuka, Bruschetta, tosta de abacate e doces para deliciar os seus sentidos (pudim de chia , mousse de limão e brigadeiro de chocolate com pipocas)";

"O Mad Hatter Brunch é um verdadeiro banquete que começa com welcome drink, Hatter Salad, Trio de Humus, feijão com tomate acompanhado de bacon e salsichas, ovo Benedict, Poke Bowl de salmão fresco e para terminar doces como o cheesecake, Red Velvet Cake e o brigadeiro de chocolate com pipocas."

As escolhas são da autoria do chef António Alexandre, com bebidas free flow (smoothies, vinho branco e tinto da casa, água, café e chá) com preços que começam nos 30 euros (metade para crianças dos 6 aos 12 anos e grátis até aos 5 anos).