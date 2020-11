Bruxelas alerta para riscos de retirada abrupta de apoios ao emprego

Bandeira da União Europeia em frente ao edifício Berlaymont, sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, na Bélgica. © EPA/JULIEN WARNAND

A Comissão Europeia alertou para os perigos de uma retirada brusca dos apoios públicos à manutenção do emprego, mas sugere que as medidas devem ser avaliadas com regularidade.

"Se as medidas forem mantidas, devem ser regularmente ajustadas às condições do mercado de trabalho e aos desafios sociais", explicam os técnicos de Bruxelas no relatório da 12.ª avaliação pós-programa, divulgado nesta quarta-feira.

"A saída dessas medidas de suporte deve ser gradual, para ajudar a evitar riscos de uma queda abrupta e ao mesmo tempo apoiar uma recuperação abrangente", refere o executivo comunitário, acrescentando que "as autoridades expressaram o seu empenho nesta abordagem".

Os técnicos de Bruxelas reconhecem que as medidas de proteção ao emprego evitarem uma vaga de desemprego massivo no País. "As medidas sociais amorteceram significativamente o impacto negativo no mercado de trabalho", sublinha a Comissão Europeia (CE), indicando que as "cerca de 750 mil empregados ou quase 15% da força de trabalho beneficiaram de várias formas temporárias de apoio público no auge da crise".

O executivo comunitário lembra que Portugal tem direito "a empréstimos no valor máximo de 5,9 mil milhões de euros ao abrigo do programa da União Europeia de apoio temporário para mitigar os riscos de desemprego em caso de emergência (SURE).

Nas previsões de outono, a CE projeta uma taxa de desemprego de 8%, sete décimas a menos do que a previsão do Ministério das Finanças (8,7%).

Impacto no défice

Mas os técnicos da CE lembram que estas medidas de apoio à pesa nas contas públicas. "Foram tomadas várias medidas políticas para preservar os postos de trabalho, prestar apoio social adequado e salvaguardar a continuidade das empresas", começam por indicar os técnicos.

"Até agosto de 2020, foram gastos cerca de 1% do produto interno bruto (PIB) no que diz respeito a este vasto pacote de medidas políticas", dando o exemplo do lay-off simplificado e a isenção total ou parcial das contribuições das empresas para a Segurança Social com um impacto de 0,6% do PIB.

Bruxelas aponta ainda a perda de receita em sede de IRC, indicando uma queda equivalente a 0,6% do PIB.

Além destes apoios, a Comissão lembra ainda as medidas de apoio à liquidez das empresas através de linhas de crédito que podem tornar-se uma dor de cabeça para as contas públicas. Até agosto, estas linhas contavam 7,9 mil milhões de euros e, apesar de não ter impacto direto, podem tê-lo futuro.

"Estas garantias públicas constituem responsabilidades contingentes para o Governo e podem ter um impacto negativo no saldo orçamental do montante que eventualmente possa vir a ser chamado", avisa.

A 12.ª missão de avaliação pós-programa de ajustamento decorreu por videoconferência entre os dias 07 e 14 de setembro.