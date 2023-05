Bruxelas aprova apoios do IVA zero de 180 milhões de euros para a agricultura

Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura. © PA/MARTIN DIVISEK

A Comissão Europeia (CE) aprovou, esta sexta-feira, o pacote de apoios excecionais à produção agrícola no valor global de 180 milhões de euros, previsto no âmbito do pacto do IVA zero para um conjunto de 46 bens alimentares essenciais, que estará em vigor até final de outubro.

Estes apoios, no âmbito do Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares e que advêm exclusivamente do Orçamento do Estado, "integram 140 milhões de euros para a compensação pelo aumento dos fatores de produção, um novo apoio para o gasóleo colorido e marcado superior a 32 milhões de euros (0,147 cêntimos por litro) e 7 milhões de euros para as despesas com custos com a energia ("eletricidade verde"), cujos pagamentos serão efetuados nas próximas semanas", segundo um comunicado do Ministério da Agricultura enviado esta sexta-feira às redações.

Na mesma nota, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, destaca que o governo trabalhou "em estreita articulação com a CE para que rapidamente pudesse receber esta aprovação e, com isto, fazer chegar a ajuda aos agricultores". E acrescentou: "Conseguimos minimizar o prazo e garantir esta aprovação em poucas semanas, quando o tempo previsto seria de seis meses".

"Estes apoios juntam-se aos mais de 100 milhões de euros atribuídos em 2022 para fazer face ao aumento dos custos de produção, que decorrem da crise inflacionista, e pretendem contribuir para a estabilização dos preços dos produtos alimentares" realça a tutela.

A medida que isenta de IVA um cabaz de 46 alimentos considerados essenciais entra em vigor no dia 18 de abril e estará no terreno pelo menos até ao final de outubro.

A lista de produtos alimentares que passarão a estar isentos de IVA - na sequência de um pacto tripartido assinado entre o Governo e os setores da produção e da distribuição alimentar - inclui legumes, carne e peixe nos estados fresco, refrigerado e congelado, assim como arroz e massas, queijos, leite e iogurtes e frutas como maçãs, peras, laranjas, bananas e melão, três tipos de leguminosas, ou ainda, entre outros, bebidas e iogurtes de base vegetal.

Os produtos foram escolhidos tendo em conta o cabaz de alimentação saudável do Ministério da saúde e os dados das empresas de distribuição sobre os produtos mais consumidos pelos portugueses.

Esta medida, que visa combater os efeitos da alimentação no rendimento das famílias, estará em vigor até ao final de outubro, com o governo a estimar que terá um contributo de 0,2% na redução da taxa de inflação em 2023.