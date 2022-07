Bruxelas dá dois meses ao governo para aumentar professores

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

A Comissão Europeia vai avançar com uma queixa no Tribunal de Justiça da União Europeia caso o governo português não aumente os salários dos professores a contrato dentro de dois meses, noticia o Correio da Manhã esta terça-feira. Bruxelas quer subidas de salários para mil euros líquidos dos contratados.

Desde novembro de 2021 que Bruxelas tem em curso um procedimento contra o Estado português nesta matéria. Em causa estão os professores contratados sempre pelo mesmo valor, independentemente dos anos de serviço. Ora, para a Comissão Europeia, trata-se de discriminação dos professores contratados, o que viola as regras da União Europeia (UE).

De acordo com o jornal do grupo Cofina, apesar de Portugal ter respondido positivamente no início de 2022, Bruxelas continua a considerar injustificadas as diferenças de tratamento entre docentes. A Comissão Europeia já emitiu um parecer sobre o caso. Para a Fenprof, a posição do executivo comunitário é de salutar, mas receia que se surge um regime de exceção nesta matéria. O governo ainda não reagiu à decisão.