BTL regressa em março de 2022 com ambição de ser "melhor edição de sempre"

"A Fundação AIP, organizadora da BTL, os patrocinadores, parceiros e expositores estão determinados em fazer da BTL2022 a melhor edição de sempre, nomeadamente no que respeita à diversidade dos setores representados e da dinâmica de negócios presentes no evento", lê-se numa nota, que anuncia que "o evento regressa de 16 a 20 de março na FIL".

Citado na mesma nota, o diretor adjunto da Lisboa FCE (entidade organizadora), Pedro Braga, referiu que a entidade tem a "ambição de começar, na BTL 2022, um caminho de afirmação da BTL no contexto internacional que lhe permita, num prazo máximo de 10 anos, poder vir a ser considerada uma das mais importantes feiras/eventos do setor do turismo a nível internacional".

"Queremos reforçar a qualidade e a representatividade dos diferentes segmentos do programa de 'buyers' [potenciais clientes compradores] da BTL, e para isso precisamos de trabalhar em rede, com a ajuda de parceiros nacionais e internacionais que nos ajudem a materializar esse objetivo", indicou, salientando que a BTL quer "através de uma maior qualificação e melhor identificação desses 'buyers' internacionais, nos diferentes segmentos, a médio prazo, podermos ambicionar ter um dos melhores programas de 'buyers' do setor do turismo".

A organização recordou que a última edição da BTL, realizada em 2019, foi considerada "uma das melhores de sempre", com "71.000 visitantes, entre profissionais e público" que "demonstraram o crescente interesse e vitalidade de um setor que representa cerca de 15% do PIB nacional".

Segundo a organização, a edição do próximo ano "não só irá manter os setores tradicionais da feira na promoção do destino Portugal, como terá uma especial ênfase na área do enoturismo, com um espaço próprio de divulgação das estruturas hoteleiras e marcas de vinho, que proporcionam experiências únicas nesta área".

Também o turismo da natureza estará em destaque nesta edição, com o objetivo de "abordar o papel da sustentabilidade e da ecologia de forma transversal ao setor do turismo".

A BTL pretende apresentar "as unidades hoteleiras, os alojamentos locais e todos os operadores turísticos que prestam serviços aos amantes da natureza", um segmento que "terá uma tendência evolutiva nos próximos anos, por ser um dos produtos turísticos que saiu reforçado e despertou o interesse e procura, durante este período pandémico".

A região nacional convidada da edição de 2022 é o Porto e Norte.