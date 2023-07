Cabaz alimentar de IVA Zero prolongado até ao final de 2023

© Leonel de Castro / Global Imagens

Com entrada em vigor a 18 de abril e previsão de se manter até 31 de outubro, a medida do IVA Zero - adotada para fazer face ao aumento do custo de vida provocado pela inflação -, vai afinal vigorar até ao final deste ano, segundo noticia o Público.

De acordo com o jornal, o Governo decidiu alargar o prazo de duração do cabaz de bens alimentares essenciais composto por 46 produtos, dado que a medida tem refletido uma redução dos preços. Por esta razão, o executivo socialista está também a avaliar a possibilidade de colocar o cabaz IVA Zero no Orçamento do Estado para 2024.

Na quarta-feira, o Ministério da Economia emitiu um balanço em que referia que, no período de três meses e segundo dados da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), até ao passado dia 17 de julho teria havido uma redução de 10,06% no preço do cabaz alimentar.

Adicionalmente, o Ministério da Agricultura e da Alimentação disse também ao jornal Público que já foram pagos 133 milhões de euros dos 180 milhões de euros previstos no Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares entre produção e distribuição, no âmbito da medida excepcional de compensação pelo aumento dos custos de produção.