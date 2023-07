Cabaz de alimentos com IVA Zero desce pela quinta semana consecutiva

© STRINGER / AFP

Assinalam-se três meses da entrada em vigor do IVA Zero, medida que desde 18 de abril tem vigorado numa tentativa de colocar um travão aos efeitos da inflação e consequente aumento do custo de vida. Esta é já a quinta semana consecutiva em que os preço dos produtos do cabaz monitorizados pela Deco Proteste diminuem na ordem dos 7,15%, segundo noticia o Público.

Entre 18 de abril e 12 de julho, data da última atualização realizada pela entidade de defesa ao consumidor, dos 46 produtos que estão isentos de IVA, 41 são monitorizados pela Deco Proteste e apenas seis deles continuam acima do preço praticado na altura em que a medida entrava em vigor. De acordo com dados da associação,

brócolos (24,07%), couve-flor (13,06%), maçã Gala (mais 8,1%), maçã Golden (7,78%), laranja (1,42%) e lombo de porco (0,89%) são os bens que mais encareceram nos últimos três meses.

Ainda assim, o balanço dos últimos três meses mostra uma poupança. De um valor total de 136,83 euros na semana anterior à entrada em vigor da medida de isenção de IVA, o preço dos 41 produtos do cabaz alimentar monitorizados pela Deco diminuiu 9,78 euros para os 127,05 euros. Entre todos os bens, o óleo alimentar foi o que mais baixou desde 18 de abril, o que se explica principalmente pelo facto de ter passado de uma taxa de 13% para zero.