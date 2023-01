Calçado nacional prepara novos voos e Marcelino Sambé vai ajudar

Nus e apenas com sapatos made in Portugal. Em 2011, o calçado português assumia-se como a "Indústria mais sexy da Europa", com uma comunicação arrojada. A criatividade regressa agora nos passos de dança de Marcelino Sambé, bailarino principal do Royal Ballet de Londres, e recentemente distinguido com o prémio Personalidade do Ano da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal, que "dá corpo e movimento a uma indústria que ano após ano se reinventa". O bailarino, que levou longe o nome de Portugal, vai agora servir de rosto e embaixador do calçado em cerca de 50 ações previstas numa centena de países, com especial destaque para Alemanha, França, Espanha, EUA e Reino Unido.

Desde 2009 que, em cada ano, a Associação do Calçado, a APICCAPS, lança uma nova campanha para alavancar exportações e elevar a imagem do setor, e de Portugal, no mundo. E em 2013, a campanha de Sara Sampaio foi até distinguida com o Prémio Europeu de Promoção Empresarial.

Uma década anos depois, e com um investimento acumulado de 12 milhões, o que mudou? Muita coisa, a começar pela própria forma de comunicar. "Perdemos a vergonha e algum complexo de inferioridade que é tão característico no nosso país e [ganhamos consciência] que somos tão bons como os melhores", diz o diretor de Comunicação da APICCAPS, à margem da sessão fotográfica com Marcelino Sambé, que decorreu em dois locais icónicos do grande Porto, na Casa da Música e nas Piscinas das Marés, uma das obras mais conceituadas de Siza Vieira.

Paulo Gonçalves reconhece que, num primeiro momento, houve que criar o "ruído necessário, com campanhas mais arrojadas", como a dos nus, para "atrair a atenção do público internacional", enquanto hoje a preocupação é a de "mostrar uma indústria jovem, moderna, evoluída, que não esquece as raízes, mas tem claramente uma dimensão internacional".

A portugalidade, nas suas várias vertentes, esteve sempre presente em todas as campanhas, com elementos como azulejos, o lenço dos namorados ou o Galo de Barcelos, numa fase mais inicial, aos grandes nomes da artes portugueses, mais recentemente. Não esqueçamos as campanhas fotografadas com a Companhia Nacional de Bailado ou, a mais recente, sob o lema "Pode a indústria ser uma forma de arte?" e que, no ano passado, homenageou oito obras de seis pintores de referência (Amadeo de Souza Cardoso, Almada Negreiros, Eduardo Afonso Viana, José Malhoa, Júlio Pomar e Paula Rego) reinterpretados pelos atores Albano Jerónimo e Anabela Moreira.

Mas a própria indústria também mudou. Tem menos empresas e menos trabalhadores - eram cerca de 1200 empresas e 32 mil trabalhadores em 2021 -, mas exporta mais e, sobretudo, valoriza melhor os seus produtos. Desde 2009, as exportações cresceram mais de 63% para os 2011 milhões de euros estimados para 2022, a primeira vez que ultrapassa a barreira dos dois mil milhões. O setor reclama para si o segundo maior preço médio "entre os principais produtores mundiais de calçado", na ordem dos 25,84 euros (29,4% acima de 2009).

Primeiro eram só pés. Depois os nus, com os quais se assumiu como a "Indústria mais sexy da Europa"" No pós-pandemia, vieram os bailarinos e a pergunta se a indústria pode ser uma forma de arte.

A notoriedade do calçado português também evoluiu e, em testes cegos, já é apontado como equivalente, ou até preferido, ao italiano. E não faltam exemplos de nomes de famosos que não passam sem os seus sapatos made in Portugal. É o caso da atriz Lilly Collins, protagonista da série Emily in Paris, que se apaixonou pela Alameda Turquesa, marca que conquistou nomes como Sofia Vergara, Dua Lipa, Bella Hadid ou Juliana Paes, entre outras. Úrsula Corbero, a Tóquio da série A Casa de Papel, rendeu-se aos sapatos de Luís Onofre, tal como Michelle Obama ou a rainha Letícia. O cantor Alejandro Sanz é um assumido apreciador do calçado da Nobrand e da Exceed. Entre muitos outros exemplos.

Voltando à campanha de 2023 e à escolha do bailarino português para a protagonizar, Paulo Gonçalves é perentório: "Dificilmente poderíamos ter um melhor embaixador do calçado português. O Marcelino é sinónimo de criatividade, de talento e de excelência, atributos que gostaríamos que fossem igualmente identificativos do calçado português".

Já o próprio assume um "imenso orgulho" pela oportunidade, lembrando que os sapatos são, para si, "muito importantes", na medida em que são uma ferramenta de trabalho. "São a base da minha saúde como bailarino. O primeiro exercício que faço, quando acordo, é exatamente para os pés... a minha escolha de manhã é [o calçado] mais confortável possível", refere o jovem bailarino, de 28 anos, criado em Paço de Arcos e que há dez anos se transferiu para Londres, após ganhar uma bolsa para a Royal Ballet School.

O contrato para ficar surgiu no fim do curso, e, desde 2019, que é o bailarino principal da companhia. São muitos os prémios que tem arrecadado ao longo dos anos. Em 2018, por exemplo, a revista Forbes considerou-o um dos "30 jovens mais brilhantes, inovadores e influentes da Europa" na categoria de Arte e Cultura.

Em 2022, foi condecorado com o grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Sant"Iago da Espada, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. "O meu ADN é totalmente português. Mesmo estando há tantos anos em Londres, continuo a sentir-me português", diz o bailarino, desejando que a relação com o calçado português seja "longa e próspera".

Com coreografia de Daniel Gorjão e styling de Fernando Bastos Pereira, a nova campanha foi fotografada por Frederico Martins, que há 15 anos acompanha a associação neste trabalho de promoção internacional. "Não é normal, em Portugal, termos oportunidade de trabalharmos tanto tempo e podermos amadurecer o trabalho que é feito. Muitas vezes demora tempo a encontrar as formas e os processos. A APICCAPS deu-nos essa possibilidade e acho que a equipa toda foi crescendo, evoluindo e amadurecendo e tornando-se melhor ao longo dos anos e isso também se foi refletindo nas campanhas e na qualidade do trabalho", refere o fotógrafo, sublinhando: "Num país onde tudo é tão volátil, tive a sorte de encontrar um cliente que acredita no trabalho e nos deixa crescer sem nos abandonar. E isso permitiu-nos crescer, mantendo a confiança e deixando-nos ganhar consistência".

Formalmente lançada esta semana, a campanha terá ações cirúrgicas dirigidas aos profissionais do setor, bem como para o público em geral, muito focadas no universo digital. Além da valorização do calçado português, a campanha irá, este ano em particular, tocar nos temas do ambiente, da sustentabilidade, da inclusão e da responsabilidade social. "Para nós não é sustentável que 88% dos sapatos sejam produzidos na Ásia. Apresentaremos uma solução de um país com forte tradição, que se reinventou, tem uma indústria de ponta, de futuro, que produz calçado de excelência a preços justos, respeitando as convenções internacionais e os direitos humanos", sublinha Paulo Gonçalves.