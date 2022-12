Calendário das greves no arranque do ano

© MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

De 3 a 31 janeiro

O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) convocou greves nacionais entre os dias 3 e 31 de janeiro.

De 3 a 6 janeiro

O Sindicato Independente dos Professores e Educadores (SIPE) convocou uma greve parcial, ao primeiro tempo de aulas, que deverá decorrer a partir de 3 de janeiro e durante toda a primeira semana de aulas, até 6 de janeiro.

5 de janeiro

Os trabalhadores do Instituto dos Registos e do Notariado vão estar em greve no dia 5 de janeiro, um protesto marcado pelo Sindicato Nacional dos Registos (SNR) essencialmente por motivos salariais.

De 16 de janeiro a 8 de fevereiro

As organizações sindicais de professores e educadores (ASPL, Fenprof, SEPLEU, Pró-Ordem, SINAPE, SINDEP, SIPE e SPLIU) marcaram 18 dias de greves por distrito, a começar no dia 16 de janeiro em Lisboa e a terminar a 8 de fevereiro no Porto.

Até 30 de janeiro

Trabalhadores dos portos do continente e das ilhas vão estar em greve nos dias 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 e 30 de janeiro.

5 de fevereiro

Os enfermeiros do Hospital de Évora cumprem duas horas de greve, entre as 10h30 e as 12h30, em protesto pela brutal carência de pessoal, segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

9 de fevereiro

A CGTP convocou o Dia Nacional de Indignação, Protesto e Luta para 9 de fevereiro, com paralisações em várias empresas de todos os setores de atividade.

11 de fevereiro

Manifestação Nacional dos Professores e Educadores na Avenida a Liberdade, em Lisboa, marca o fim das greves distrito a distrito nas escolas, convocadas pelas organizações sindicais ASPL, Fenprof, Pró-Ordem, SEPLEU, SINAPE, SINDEP, SIPE e SPLIU.