Câmara de Alenquer atribuiu 52 mil euros para apoio à compra de medicamentos

A Câmara de Alenquer aumentou em 44% o apoio à aquisição de medicamentos, para 52 mil euros (mais 16 mil euros do que no ano anterior), da qual beneficiaram, em 2022, 253 pessoas, informou a autarquia esta sexta-feira.

Através de um protocolo firmado com as farmácias do concelho, a autarquia comparticipa medicamentos sujeitos a receita médica, tendo como público-alvo munícipes em situação de carência económica comprovada ou com outros indicadores associados.

A atribuição dos apoios tem em conta os rendimentos dos destinatários, sendo o critério a atribuição de 35 euros a quem tem rendimentos até 211,79 euros e de 25 euros aos que auferem até 435 euros.

As candidaturas a este apoio podem ser feitas até ao dia 10 de cada mês, através de um requerimento a entregar no balcão de atendimento no edifício dos Paços do Concelho ou por correio eletrónico para apoio.medicamentos@cm-alenquer.pt.