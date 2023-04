Câmara de Gaia aprova isenção de 50% a feirantes que separem resíduos

Vila Nova de Gaia © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Abril, 2023 • 17:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara de Vila Nova de Gaia vai isentar os feirantes a 50% no pagamento da taxa de ocupação nas feiras municipais caso eles separem os resíduos, foi aprovado esta segunda-feira por unanimidade. O objetivo é "beneficiar quem cumpre", disse o presidente da Câmara de Gaia, o socialista Eduardo Vítor Rodrigues.

Já na proposta lê-se que com esta medida pretende-se não só contribuir para a defesa do meio ambiente, como estimular a economia local e permitir que o preço final que chega ao consumidor seja mais acessível.

Para materializar esta medida, os serviços municipais competentes irão proceder à colocação de equipamentos de compostagem nos recintos onde se realizam as feiras municipais ou, em alternativa, irão proceder à recolha de resíduos alimentares para aquele ou outros fins de natureza circular.

Na sessão camarária desta segunda-feira foi recordado que o regulamento municipal refere, no artigo 22.º, que é um dever do feirante "no final da feira deixar o espaço de venda e as áreas adjacentes limpas e depositar o lixo nos contentores existentes para esse efeito".

Acresce que, de forma periódica, os serviços reforçam a separação e o depósito de embalagens nos ecopontos, sensibilizando para a ideia de que estas podem ser recicladas ou reutilizadas, lê-se numa informação publicada no site da autarquia.

Mas, não conseguindo evitar que no final das feiras sejam deixadas nos recintos quantidades significativas de resíduos que não são aproveitados e que exigem uma limpeza mais exigente e morosa, foi decidido isentar em metade da taxa a quem cumprir.

"Com esta medida de apoio, a Câmara de Gaia [no distrito do Porto] considera que estas grandes quantidades de resíduos passarão a ser tratadas numa lógica de economia linear", termina a justificação da proposta que foi aprovada por unanimidade.