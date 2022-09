Câmara de Lisboa cria Canal de Denúncias para atos de corrupção e infrações conexas

Terreiro do Paço, Lisboa © Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Setembro, 2022 • 15:18

A Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira a criação do Canal de Denúncias, em que qualquer pessoa pode comunicar atos de corrupção e infrações conexas no âmbito da atividade municipal, encaminhando os casos de matéria criminal para o Ministério Público.

"O Canal de Denúncias permite a todos os que trabalham no município de Lisboa e a qualquer pessoa singular, que se relacione direta ou indiretamente com o município de Lisboa, a comunicação de situações de incumprimento dos princípios e valores de natureza ética e/ou situações de ilegalidades, tais como de corrupção e infrações conexas, verificadas no âmbito da atividade municipal", lê-se na proposta.

Em reunião privada do executivo camarário, o Regulamento de Funcionamento Interno do Canal de Denúncias do município de Lisboa foi aprovado por maioria, com os votos a favor dos restantes eleitos, designadamente PSD/CDS-PP, PS, PCP, BE e Livre, e com a abstenção da vereadora independente eleita pela coligação PS/Livre Paula Marques, que defendeu que era importante garantir a ligação deste canal à Assembleia Municipal de Lisboa.

Estava também prevista a discussão do Código de Ética e Conduta do município e do Relatório Anual de Execução de 2021 do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, mas as propostas foram adiadas.

Apresentada pelo vice-presidente do executivo da câmara, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), que tem os pelouros de Recursos Humanos e de Finanças e Execuções Fiscais, e pela vereadora do Urbanismo e da Transparência e Combate à Corrupção, Joana Almeida (independente eleita pela coligação "Novos Tempos" PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), a proposta do Canal de Denúncias "entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua publicação no Boletim Municipal, devendo ser, igualmente, publicitado na página da Internet do município de Lisboa".

O Canal de Denúncias vai ser gerido pelo Departamento de Gestão da Qualidade e Auditoria (DGQA) do município de Lisboa, que é responsável pela receção, triagem, análise, tratamento, conclusão da denúncia e elaboração do respetivo relatório, bem como a apresentação do relatório anual e de recomendações associadas às denúncias para melhoria contínua dos processos, caso se justifique.

Por iniciativa do BE, para "mais transparência" do processo, a proposta sofreu alterações quanto à participação criminal, determinando que "quando os factos apurados em sede de relatório final sejam passíveis de ser considerados infração penal, os administradores do Canal de Denúncias encaminham-no de imediato para o Departamento Jurídico a fim de ser promovida a devida comunicação ao Ministério Público".

A versão inicial referia que mesmo nos casos em que fosse identificada matéria criminal era necessária a aprovação do vereador responsável pelo DGQA para poder haver participação ao Ministério Público.

"Nos casos em que tenha sido proposta a instauração de procedimento disciplinar e os factos sejam passíveis de ser considerados infração penal, a comunicação ao Ministério Público é efetuada pela Direção Municipal de Recursos Humanos", refere o regulamento do Canal de Denúncias.

Para reforçar os mecanismos de controlo e de prevenção dos riscos de gestão e de corrupção, o Canal de Denúncias é um meio de comunicação acessível 'online' através da página da Internet da Câmara Municipal de Lisboa, com um formulário que "permite a apresentação e o seguimento seguros de denúncias, a fim de garantir: a exaustividade, integridade e conservação da denúncia; a confidencialidade da identidade ou o anonimato dos denunciantes e da identidade de terceiros mencionados na denúncia; e o acesso apenas a pessoas autorizadas".

Este novo instrumento de denúncia de infrações está em linha com o estabelecido no Código de Ética e Conduta e na Estratégia para a Transparência e Combate à Corrupção do Município de Lisboa, para que todos os que integram a atividade municipal "exerçam as suas funções de forma imparcial e idónea, e também numa tentativa de mudar o paradigma de desconfiança que subsiste na sociedade civil", indicou o vice-presidente do executivo camarário, reforçando que a prossecução do interesse público exige que a atividade da câmara seja pautada pelo rigor e pela transparência.