Câmara do Funchal vai devolver mais de 20 milhões de euros de IRS aos residentes no concelho

A Câmara Municipal do Funchal (PSD/CDS) vai devolver mais de 20 milhões de euros de IRS aos residentes no concelho até ao final do mandato, em 2025, afirmou esta terça-feira a vice-presidente da autarquia, Cristina Pedra

A autarca apontou que o valor da devolução do Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) no corrente ano corresponde a 3% do montante, subindo para 4% em 2024 e atingindo os 5% em 2025.

"A devolução de IRS ao longo do nosso mandato representará dinheiro que a câmara vai devolver dos seus cofres municipais a todas as pessoas que residem no Funchal, que será de 20 milhões e 280 mil euros", disse a responsável municipal.

A autarca falava no decorrer da cerimónia de entrega dos vales relativos ao primeiro de três sorteios da iniciativa + Comércio local.

Cristina Pedra destacou o "claro compromisso" da Câmara do Funchal de "apoiar os empresários e as famílias, em aumentar as ajudas na área da Educação, com um aumento, este ano, de 67%" e em aumentar "os apoios sociais, com um aumento este ano de 45%".

Sobre a iniciativa +Comércio Local, a autarca disse que representou uma oferta de 60 vales, num total de 15 mil euros, atribuídos a 20 pessoas que vão ter 250 euros para utilizar em lojas aderentes.

O programa, cujas inscrições terminam a 28 de abril, integra 310 empresas.

Segundo os dados do município funchalense, foram contabilizados 131 500 cupões, que representam mais de 700 mil euros de negócios, estando estimado um potencial de receitas na ordem dos 2,6 milhões de euros.