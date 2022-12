Câmara Municipal de Torres Vedras compra imóvel por 700 mil euros para futuro centro de saúde

Câmara Municipal de Torres Vedras © DR

A Câmara de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, comprou por 700 mil euros um imóvel para alojar o futuro centro de saúde de A-dos-Cunhados e Maceira, foi anunciado esta quinta-feira.

A autarquia adquiriu um imóvel que albergou um antigo ginásio naquela freguesia e que se encontrava "devoluto e sem qualquer tipo de manutenção há quase uma década", foi divulgado em comunicado.

A escritura foi celebrada esta semana pelo valor de 700 mil euros.

"A decisão em torno da aquisição deste imóvel teve em conta a limitação física das atuais unidades de saúde de A-dos-Cunhados e Maceira, as diversas dificuldades de acessibilidade aos edifícios e a necessidade de uma nova unidade de saúde que proporcione uma resposta de qualidade na prestação de cuidados de saúde primários, médicos e de enfermagem, mas também no atendimento e no acolhimento aos utentes", explicou a autarquia.

Para instalar o centro de saúde, o município precisa de efetuar obras no edifício, composto por dois pisos e uma área bruta superior a 2.500 metros quadrados, sem ter adiantado o montante do investimento das obras.

Pensada para servir os 14 mil utentes, adiantou o município, a futura unidade de saúde vai dispor de novas valências, como a medicina física e de reabilitação ou a saúde oral e mental e terá "maior capacidade resolutiva dos cuidados primários, disponibilizando meios complementares de diagnóstico e terapêutica de baixa complexidade".

A intervenção poderá vir a ser financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

A autarquia alertou que 38 mil utentes estão sem médico de família no concelho e que a falta de médicos "impossibilita a obtenção de um nível adequado de qualidade assistencial da rede pública, aumentando as disparidades territoriais em matéria de acesso à saúde", motivo pelo qual continua a sensibilizar o Ministério da Saúde para a resolução do problema.