CAP admite racionamento de alimentos

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa, admite que os produtores comecem a racionar alimentos, uma vez que as consequências da guerra na Ucrânia já se fazem sentir nos preços e acessos aos alimentos, noticia o Expresso esta sexta-feira. "Estamos numa situação de emergência alimentar como não me lembro de se ter vivido", disse o responsável, prevendo disparos de 20% a 30% nos preços nos próximos dias.

"Além de um aumento de preços, haverá carência de produtos, o que leva à especulação, que, por sua vez, leva a um novo aumento. É impossível saber até onde vai chegar a escalada", afirmou o líder da CAP. Eduardo Oliveira e Sousa receia que alguns agricultores desistam de produzir culturas sazonais (como o milho). "O stock de alguns produtos, como a farinha para massas, é tão reduzido que daqui a um ou dois meses podemos ter de fazer racionamentos como aconteceu nos anos 70", alertou.

Apesar do aviso da CAP, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) ainda não registou ruturas na produção. No entanto, o vice-presidente do organismo, Gonçalo Lobo Xavier, afirmou ao mesmo semanário que "há uma pressão de preços absolutamente inédita". "Podemos ter no retalho um cenário idêntico às filas nas gasolineiras", admitiu O diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, Pedro Pimentel, receando o açambarcamento de bens alimentares.