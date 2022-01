Capacidade de financiamento da economia sobe para 0,6% do PIB

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

A economia portuguesa apresentou, no ano acabado no terceiro trimestre de 2021, uma capacidade de financiamento de 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB), mais 0,4 pontos percentuais do que em igual período de 2020, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

"Este acréscimo reflete quer as reduções das necessidades de financiamento das sociedades não financeiras e das administrações públicas, de 0,9 pp e 0,3 pp, quer as diminuições das capacidades de financiamento das sociedades financeiras e dos particulares, de 0,6 pp e 0,3 pp, respetivamente", destaca o BdP em comunicado.

Ainda segundo o banco central, os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2021 traduzem "as capacidades de financiamento dos particulares e das sociedades financeiras (respetivamente de 4,9% e 1,6% do PIB) que, em conjunto, excederam as necessidades de financiamento das administrações públicas e das sociedades não financeiras (de 3,9% e 2,1% do PIB)".

Em relação às interligações entre setores institucionais das contas nacionais financeiras, no ano acabado no terceiro trimestre de 2021, "os particulares e as sociedades não financeiras financiaram, sobretudo, as sociedades financeiras em 5,1% e 2,9% do PIB, as quais, por sua vez, financiaram as administrações públicas e o resto do mundo em 7,5% e 2,1% do PIB, respetivamente", nota o BdP. Já "o resto do mundo financiou as sociedades não financeiras em 4,3% do PIB".

Comparando com o período homólogo, destacam-se como alterações mais significativas, pelo banco central, que "as administrações públicas inverteram a relação de financiamento com as sociedades não financeiras e o resto do mundo, passando a ser um dos seus setores financiadores, em 0,5% e 2,3% do PIB, respetivamente", e que o financiamento líquido das sociedades financeiras às administrações públicas aumentou 3,6 pontos percentuais.

(Em atualização)