Carlos Moedas avança com proposta de isenção de IMT para jovens em Lisboa

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa vai propor nos próximos dias que os jovens até 35 anos que comprem casas num valor máximo de 250 mil euros em Lisboa fiquem isentos de IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões), dá conta o Expreso esta sexta-feira.

Esta é uma medida que Carlos Moedas já prometia durante a campanha eleitoral das eleições autárquicas, no ano passado. Agora, o autarca quer inclui-la no orçamento do município para 2023. A proposta terá, contudo, que ser aprovada ainda. O semanário adianta que criar esta isenção ao IMT custará aos cofres de Lisboa 4,5 milhões de euros.

As casas até 250 mil euros representam cerca de 45% das compras feitas por pessoas com menos de 35 anos em Lisboa. Com esta medida, os compradores deverão poupar, em média, cerca de 3,3% do valor de compra de uma casa, o que pode ir até um máximo a rondar os 3.800 euros. Para a medida da coligação PSD/CDS ser aprovada, basta uma abstenção do pS, visto que os partidos à esquerda destes não defendem uma redução do imposto, segundo o mesmo jornal.