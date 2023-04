Carris Metropolitana opera normalmente nos dias de greve parcial da Carris

© André Luís Alves/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Abril, 2023 • 16:02

A Carris Metropolitana esclareceu esta terça-feira que opera normalmente nos dias de greve parcial da Carris, explicando que "não tem qualquer intervenção ou relação" com aquele operador de transporte municipal de Lisboa.

Em comunicado, a Carris Metropolitana, que opera o transporte rodoviário a nível metropolitano, esclareceu que "entre os dias 3 e 7 de abril não haverá greve da Carris Metropolitana".

"A Carris, operador municipal de Lisboa, anunciou no dia 31 de março de 2023, na sua página oficial (carris.pt), o início de uma greve que decorre do dia 3 ao dia 7 de abril, não tendo a Carris Metropolitana qualquer intervenção ou relação com este operador e em particular com esta greve", segundo o comunicado da empresa.

De acordo com a Carris Metropolitana, "ao invés do que tem vindo a ser difundido nos diversos órgãos de comunicação social", o operador de transporte rodoviário de toda a Área Metropolitana de Lisboa (com exceção dos municípios de Barreiro, Cascais e Lisboa) "operará regularmente".

A operação da Carris Metropolitana em Lisboa, nos terminais do Areeiro, Campo Grande, Colégio Militar, Marquês do Pombal e Gare do Oriente, durante o período de 3 a 7 de abril, continuará a operar nos termos habituais e sem alterações de serviço, de acordo com a mesma nota.

A Carris Metropolitana é a responsável pela operação rodoviária nos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa. Em 15 municípios na operação municipal e em 3 municípios (Barreiro, Cascais e Lisboa) na operação intermunicipal.

Já a Carris é responsável pelo serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros na cidade de Lisboa, sendo, desde 1 de fevereiro de 2017, gerida pela Câmara Municipal de Lisboa.

Os trabalhadores da Carris estão a cumprir uma greve parcial às duas primeiras horas de trabalho de cada turno, entre segunda e sexta-feira, por "um aumento salarial na ordem dos 100 euros, assim como um horário diário de sete horas de trabalho e rendições dos funcionários junto às estações".

Em 15 de março, a Carris anunciou um acordo com quatro sindicatos, em que os trabalhadores vão ter um aumento salarial de 70 euros, mas de fora ficou o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, ligado à Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans).