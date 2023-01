Cartões pré-pagos para apoio alimentar com atraso de 4 meses

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Os cartões eletrónicos pré-pagos para apoio alimentar das famílias carenciadas já deveria estar no terreno desde outubro do ano passado, mas o concurso, lançado há um ano pela Segurança Social para selecionar a empresa que irá gerir esta modalidade de pagamento, ainda não está concluído, revelou esta sexta-feira a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

"Foi lançado um concurso, que ainda está a decorrer", adiantou a governante, afirmando que "está a aguardar que a Segurança Social conclua o processo".

Em janeiro do ano passado, o Instituto da Segurança Social deu conta, em comunicado, que o projeto-piloto do sistema de cartões eletrónicos para apoio alimentar iria arrancar no último trimestre de 2022.

Os termos do concurso, lançado há um ano, para a escolha da empresa que ficará responsável pela emissão, gestão e reporte financeiro dos cartões electrónicos sociais preveem a contratualização por 17 meses, sujeitos renovação, por um valor base de meio milhão de euros.

Os cartões vão poder ser utilizados em qualquer rede de estabelecimentos que venha a aderir ao projeto, estando a utilização do cartão limitada à aquisição dos bens elegíveis no âmbito do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas. Por isso, com estes cartões, não será possível adquirir bebidas alcoólicas e tabaco, por exemplo.

A rede de retalho alimentar aderente deverá assegurar a cobertura de todos os concelhos de Portugal continental. Uma vez em funcionamento, os cartões serão carregados todos os meses e o valor do apoio irá variar de acordo com a dimensão das famílias dos beneficiários.

"É um modelo diferenciador para valorizar a independência das pessoas e a sua dignidade, através da implementação de um cartão eletrónico que vai garantir, pela primeira vez, que os destinatários do programa alimentar tenham acesso aos bens alimentares em igualdade de circunstâncias como qualquer outra pessoa", afirmou a governante em setembro do ano passado, durante uma audição no Parlamento.

Nessa altura, a ministra do Trabalho disse que a ajuda alimentar em cartão iria abranger cerca de 45 mil famílias numa fase inicial.