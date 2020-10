Casos podem levar a "uma situação insustentável do SNS". Costa anuncia novo reforço

Pandemia continua em expansão © RICCARDO ANTIMIANI/EPA

O Governo anunciou desde logo que vai contratar mais 350 enfermeiros e reforçar em 202 camas para as unidades de cuidados intensivos do SNS, sendo que 52 destas camas serão um reforço imediato, a que se juntam mais 50 até ao final do ano.

As restantes 100 camas só estarão disponível em janeiro do próximo ano. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, no final do Conselho de Ministros extraordinário que decidiu novas medidas restritivas para controlar o aumento de casos de covid-19.

Linha SNS24 vai passar declarações

Já a linha SNS24 vai poder passar declarações de isolamento profilático aos pacientes suspeitos de infeção, para efeitos de baixa. Uma medida para evitar que tenham de recorrer ao Centro de Saúde, por exemplo, para obter essa declaração.

António Costa lembrou o aumento de capacidade de resposta desta linha de contacto: de uma média de atendimento de 31.720 chamadas, agora a linha atende mas 3.500 do que em março, inicio da pandemia, com um tempo médio de espera de 4m30s.António Costa admite que a subida de casos, com números diários acima dos 4 mil, pode levar a "uma situação insustentável do SNS". E anuncia que a linha Saúde 24 vai poder passar declarações de isolamento profilático a quem necessite de justificar faltas e não possa recorrer a um centro de saúde.

Costa acrescenta ainda que os testes rápidos, em colaboração com a Cruz Vermelha, vão começar a ser usados a 9 de Novembro. E recorda que a capacidade de testagem tem subido dos 2558 do mês de Março para uma média diária de mais de 24 mil. A 20 de outubro foram feitos 32.717 casos.

O SNS não esgotará a sua capacidade de resposta", diz Costa

Com o decorrer da conferência de imprensa António Costa disse ainda que acredita que "o SNS não esgotará a sua capacidade de resposta". "Temos um total de 15 mil camas que, no limite, podiam ser afetas à Covid-19", mas estamos longe dessa situação, garantiu. "Continuamos com capacidade de reserva e de expansão dessa reserva".

O primeiro-ministro diz que falou com o presidente do conselho de administração do hospital de Santo António do Porto (sobre as notícias que davam conta do esgotamento da capacidade de cuidados intensivos), que o tranquilizou e lhe garantiu que "o número de camas afetas a doentes Covid foram reforçadas há pouco tempo" e que "têm capacidade suficiente".

VEJA O LIVEBLOG DAS NOVAS MEDIDAS