Católica revê em forte baixa crescimento para este ano. Contração em 2020 terá sido de 8,4%

O confinamento geral anunciado pelo Governo na semana passada obrigou a Universidade Católica a fazer uma forte revisão em baixa da atividade económica para este ano.

"Para o conjunto do ano de 2021, o cenário central é agora de contração de 2%, uma forte revisão em baixa em 4,5 pontos percentuais face à previsão anterior (2,5%)", indica a Folha Trimestral de Conjuntura do Católica Lisbon Forecasting Lab (NECEP), justificando com "a entrada em vigor de um regime de confinamento severo anunciado pelo Governo a 13 de janeiro. Aquilo que era um evento de probabilidade importante, mas baixa, tornou-se uma certeza", sublinha a Católica. Mas tudo vai depender do tempo que durar o atual regime de restrições.

O centro de estudos assume que a economia estará ao "nível do terceiro ou quarto trimestres de 2020 se for possível aliviar as medidas de confinamento, mas baixará para valores não muito melhores do que os observados no segundo trimestre do ano passado em confinamentos semelhantes ao que está atualmente em vigor", refere o NECEP, adiantando que mesmo assim, "poderá não ser suficiente para assegurar crescimento económico já este ano, especialmente num cenário de confinamento prolongado como o que se antecipa."

A Católica sublinha que a "incerteza das previsões é muito elevada" e os cenários "vão de uma contração de 4% a um crescimento de 3% este ano", com a taxa de desemprego a chegar a valores "entre 7% e 8%, bem como a deterioração das contas públicas e a necessidade de um orçamento retificativo ou suplementar para 2021.

Apoios evitaram o pior em 2020

Para o conjunto do ano passado, a Universidade Católica aponta para uma contração de 8,4% do produto interno bruto (PIB), "o pior registo de sempre nas séries modernas da economia portuguesa", mas poderia ter sido pior, não fossem os apoios nacionais e internacionais à economia.

"A quebra teria sido ainda pior na ausência das medidas de apoio à economia introduzidas a partir de abril com destaque para os apoios ao emprego em situação de paragem, redução ou retoma de atividade, moratórias de crédito, concessão de novos créditos subsidiados e medidas de estímulo monetário do Banco Central Europeu", frisa a instituição.

No último trimestre de 2020, a contração da atividade económica terá sido de 9% em termos homólogos que corresponde a uma queda de 2,8% face ao terceiro trimestre. "Esta quebra de atividade económica, inferior ao que seria de esperar, esteve associada ao confinamento parcial praticado desde novembro."

"Para 2022 e 2023, espera-se o regresso ao crescimento, se bem que, na visão do NECEP, menor do que aquele que permitiria, mesmo em 2023, regressar ao nível do PIB do 4º trimestre de 2019. O cenário central para 2022 é de um crescimento de 4,5% por via da baixa probabilidade de confinamento nesse ano, e de 3,5% em 2023, com o PIB a manter-se 3% abaixo do nível de 2019", indica o NECEP.

"Aeconomia portuguesa entra em 2021 num ambiente de elevada incerteza associada à evolução da pandemia, da administração de vacinas e das medidas de confinamento, bem diferente do que se antecipava há poucas semanas. O Governo deverá acrescentar alguma incerteza a este quadro complexo por via do seu comportamento imprevisível e hesitante", conclui a Universidade Católica.