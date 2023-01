CBRE com quota de 48% nas transações imobiliárias de 2022

Os escritórios foram o setor estrela em 2022. © D.R.

A CBRE fechou o ano de 2022 como líder de mercado na área do investimento em imobiliário de rendimento, com uma quota de participação de 48% em transações intermediadas, revelou esta quinta-feira a consultora.

O volume total de investimento em imobiliário comercial no país ultrapassou no ano passado os três mil milhões de euros, com o mercado a registar o terceiro melhor exercício de sempre, sublinha em comunicado a CBRE. Para esta performance contribuiu decisivamente o setor de hotéis, que gerou um investimento da ordem dos mil milhões de euros.

"Verificámos um elevado interesse nas operações que lançámos em 2022 e sentimos que os fundamentos do nosso mercado permanecem sólidos. A atividade imobiliária manteve-se muito dinâmica e registaram-se alguns dos negócios mais significativos alguma vez concretizados em Portugal", afirma no comunicado Francisco Horta e Costa, diretor-geral da CBRE Portugal.

A consultora viu o volume de negócios aumentar cerca de 30%. Segundo Francisco Horta e Costa, "várias linhas de negócio registaram crescimentos acentuados, como a nossa área dedicada à promoção imobiliária, onde assessorámos, por exemplo, a venda do emblemático CascaisVilla", assim como a área de investimento que participou em várias operações, como a venda de um portefólio de 20 naves logísticas à Blackstone".

A CBRE Portugal tem apostado numa estratégia de diversificação, tendo desenvolvido áreas como Agribusiness, dedicada à avaliação e transação de ativos agrícolas, e Capital Advisors, tendo ao longo deste ano apoiado clientes em operações de financiamento e M&A.

Francisco Horta e Costa antecipa que, em 2023, "o mercado atravessará um período de maior instabilidade, principalmente devido à subida dos juros que já se reflete nos preços de venda, transversalmente a todos os setores".

Como sublinha, "em virtude dos juros mais altos, o financiamento fica mais caro e os preços tenderão a ajustar em baixa. Esta situação poderá impactar também alguns promotores imobiliários com excesso de dívida em terrenos, podendo vir a acelerar a venda dos mesmos".