CCP considera medidas de apoio às empresas "tardias e redutoras"

João Vieira Lopes, presidente da CCP © Gerardo Santos / Global Imagens

15 Setembro, 2022

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) defendeu esta quinta-feira que as medidas apresentadas pelo Governo para apoiar as empresas face à escalada energética são "tardias e redutoras".

A confederação notou que o Governo "parece ignorar" o setor dos serviços, incluindo o comércio, que "representa 35% do consumo energético total do país".

No que diz respeito às linhas de crédito, a CCP espera que o Governo "não cometa os mesmos erros do início da pandemia", referindo-se à exclusão de alguns setores.

Em matéria de transição digital, a confederação disse que as propostas "não são completamente claras", nomeadamente as que dizem respeito à eficiência e transição digital, pedindo que sejam adotadas ajudas adicionais, face às previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A CCP lamentou ainda que o plano não contemple "medidas efetivas" para o transporte de mercadorias e para o transporte rodoviário e ferroviário de passageiros, a cargo do setor privado.

Quanto aos contratos públicos, a confederação do comércio e serviços reiterou que o mecanismo de revisão de preços deve ser alterado, "de forma a ser efetivamente aplicado em todos os setores de atividade, nomeadamente aos setores prestadores de serviços ao Estado".

Adicionalmente, disse ser necessária a atribuição de um crédito fiscal ao investimento para a compra de equipamentos que permitam a transição energética.