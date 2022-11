CCP: Semana de quatro dias de trabalho "implicaria contratar mais e não há pessoas"

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes © LUSA

O governo está reunido esta quarta-feira com patrões e sindicatos, em sede de concertação social, para apresentar o projeto-piloto da semana de quatro dias de trabalho, cuja experiência deverá arrancar em junho de 2023 em empresas do setor privado, podendo mais tarde ser estendido à administração pública.

À entrada da reunião, o presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP), João Vieira Lopes, alertou que a aplicabilidade da jornada de quatro dias de trabalho semanal em serviços "com horários de abertura ao público implicaria contratar mais gente o que além de ser um aumento de custos não há pessoas".

Ainda assim, Vieira Lopes admite que possa haver empresas com perfil para adotar a semana de quatro dias de trabalho, nomeadamente nas "áreas da tecnologia, da cultura, da criatividade e da publicidade".

O presidente a CCP considerou ainda que este "não é um tema prioritário para apresentar na concertação social, porque há muitos aspetos para concretizar", no âmbito do acordo de médio prazo para a melhoria da competitividade e dos rendimentos. E acrescentou: "Não havia necessidade de marcar uma reunião da concertação social só para isto, havendo situações tão prioritárias como o problema da energia, da competitividade do acordo e até o acordo sobre formação que fizemos há um ano".

Segundo o documento a que o Dinheiro Vivo teve acesso, "a experiência-piloto de seis meses é voluntária e reversível e não tem contrapartida financeira". O Estado apenas providenciará suporte técnico e administrativo.

"A experiência não pode envolver corte salarial e tem de implicar uma redução de horas semanais", de acordo com a proposta. Contudo, e dado que o Estado não oferece contrapartidas financeiras, "não será estipulado um número de horas semanais exatas, que podem ser 32, 34 ou 36 horas, definidas por acordo entre a gestão e os trabalhadores", determina o projeto.