CDG vai baixar o 'spread' às famílias que beneficiem da bonificação de juros

A Caixa Geral de Depósitos vai cortar o 'spread' nos empréstimos à habitação de famílias que encaixem na bonificação de juros que o Governo anunciou para atenuar os efeitos do disparar das taxas de juro. A situação será analisada "caso a caso", mas o objetivo é "complementar os esforços do Governo" com uma redução do 'spread' de até 50 pontos base.

A intenção, avançada pelo Jornal de Negócios, foi manifestada pelo presidente executivo do banco público no CEO Banking Forum, um espaço de debate promovido pela SIC e pelo Expresso e que juntou os líderes dos principais bancos nacionais.

A medida avançará no segundo semestre do ano e pretende apoiar "as pessoas em condições mais frágeis, aproveitando o enquadramento definido para o crédito bonificado".

Recorde-se que a bonificação de juros agora decretada pelo Governo, uma medida temporária e com limite de 720 euros por ano, destina-se a famílias com créditos à habitação até 250 mil euros, celebrados até 15 de março de 2023, e que apresentem uma taxa de esforço igual ou superior a 35% do seu rendimento anual com o valor das prestações anuais do crédito.

Está disponível apenas para famílias com rendimentos até ao sexto escalão de IRS (até 33.632 euros de rendimento coletável).