CDS: Comissão Política de Nuno Melo eleita com 75% dos votos

O ex-presidente do CDS-PP, Paulo Portas (D), acompanhado pelo candidato à liderança do CDS-PP e eurodeputado, Nuno Melo, à saída do 29.º Congresso do partido, no pavilhão Multiusos de Guimarães, 3 de abril de 2022. © JOSÉ COELHO/LUSA

Os resultados foram anunciados pelo presidente da Mesa do Congresso, Martim Borges de Freitas, na abertura da sessão de encerramento. O anúncio foi feito pelas 14:15, depois de os delegados terem votado para eleger os novos órgãos durante a manhã.

A lista do novo líder recebeu 858 votos, o que corresponde a 74,93%, e 287 votos em branco, de um total de 1.145 votantes.

Pouco antes do encerramento das urnas, elementos da Juventude Popular distribuíram pelos lugares bandeiras do partido e daquela estrutura que represta os jovens do CDS-PP.

À medida que se aproximava a hora do anúncio dos resultados, os delegados foram entrando e tomando os seus lugares, mas tiveram de aguardar, dado que a sessão de encerramento estava prevista para as 12:30 mas começou com uma hora e meia de atraso.

O novo líder, Nuno Melo, entrou na sala às 14:00, tendo sido aplaudido de pé pelos congressistas.

Minutos depois, o presidente do congresso pediu desculpa pelo "ligeiro atraso", justificando que se deveu à contagem dos votos.

Martim Borges de Freitas cumprimentou um a um os representantes dos partidos, do Governo e entidades presentes. No caso da embaixadora da Ucrânia em Lisboa, foi aplaudida de pé pelos congressistas.

Há dois anos, a Comissão Política Nacional de Francisco Rodrigues dos Santos, o líder cessante, recebeu 865 votos, o que correspondeu a 65,7%, e 451 votos em branco.