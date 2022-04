Nuno Melo quer que CDS seja oposição eficaz e ocupe espaço entre PSD e Chega

O novo presidente do CDS-PP, Nuno Melo (C), saúda os militantes após o discurso de tomada de posse durante o 29.º Congresso do partido, no pavilhão Multiusos de Guimarães, 3 de abril de 2022. Nuno Melo foi hoje eleito presidente do CDS-PP, depois de a sua Comissão Política Nacional obter 74,93% dos votos dos delegados ao 29.º congresso nacional do partido, que termina hoje em Guimarães (distrito de Braga).

© JOSÉ COELHO/LUSA