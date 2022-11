Ceia de Natal vai custar mais 6,50 euros às famílias

© EPA/ADAM VAUGHAN

À boleia da inflação o preço dos alimentos não tem parado de subir e isso vai influenciar as compras dos portugueses para a ceia de Natal. De acordo com a Deco Proteste, caso mantenham os mesmos hábitos de consumo de há um ano, cada família portuguesa pagará 44,81 euros pelo cabaz alimentar para a consoada, mais 17,84% pelo menos do que há um ano.

Em comunicado, a associação de defesa do consumidor explica ter ido ao supermercado adquirir os "16 produtos tipicamente usados na confeção da consoada". Ao analisar os preços do "açúcar branco, farinha para bolos, batata vermelha, leite UHT meio-gordo, seis ovos, couves, óleo alimentar 100% vegetal, carcaça tradicional, perna de peru, bacalhau graúdo, arroz carolino, azeite virgem extra, tablete de chocolate para culinária, abacaxi, vinho branco DOC Alentejo, vinho tinto DOC Douro", a conclusão foi que "todos os produtos estão mais caros".

"Da análise foi possível concluir que, entre 5 de janeiro e 9 de novembro, o preço deste cabaz já aumentou 17,84%, ou seja mais de 6,50 euros, custando agora 44,81 euros", lê-se. Para a análise, só foram consideradas pela associação uma unidade de cada produto ou um quilo, no caso dos produtos vendidos a peso

Dos 16 artigos, a maior subida verificou-se no preço do açúcar branco, "a subida foi de 52%, sendo que um pacote de um quilo de açúcar está a custar, em média, 1,67 euros".

Ainda falta pouco mais de um mês para o dia de Natal e, para a Deco Proteste, os preços do cabaz alimentar para a consoada "pode subir bastante para quem precisar de quantidades maiores".

Os produtos analisados estão "significativamente mais caros", com a entidade a antecipar que "muitas famílias" vão "optar por uma consoada mais simple" este ano.

A porta-voz da Deco proteste, Ana Guerreiro, afirma que, para evitar gastos desmesurados, "os consumidores devem preparar a lista de compras com base no número de pessoas que vão ter à mesa na ceia de Natal" e, antes de comprar, fazer uma "comparação dos preços por litro, quilo ou unidade entre os produtos de várias marcas". Tal, realça, será "fundamental para manter o orçamento sob controlo".

A pensar nesses cálculos, a Deco Proteste lançou um simulador online, que permite identificar os preços mais em conta dos produtos que procura, por zona de residência.

A entidade explica também que o cálculo feito, neste caso, teve como base o o preço médio por produto em todas as lojas online do seu simulador em que se encontra disponível. "Foi somado o preço médio de todos os produtos e obtido o custo total do cabaz", lê-se.

Sem o foco na época natalícia, a Deco Proteste partilha ainda que, numa análise mais abrangente aos bens alimentares, observou um aumento em cerca de 26 euros, ou mais 14,35%, nos preços de 63 produtos, em comparação com o mês de fevereiro.