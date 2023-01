Centeno faz balanço positivo das moratórias de crédito concedidas em 2021

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © LUSA

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, afirmou esta terça-feira, no Parlamento, que "as moratórias de crédito" concedidos durante o ano de 2021, "cumpriram a sua função, permitiram a empresas e famílias atravessar enormes momentos de incerteza e de risco".

No balanço realizado pelo supervisor da banca, Centeno revelou que a medida teve "uma avaliação muito positiva e o grau de cumprimento com as obrigações das empresas e famílias não se alterou, antes pelo contrário, melhorou face ao período anterior às moratórias". "Há sempre situações difíceis mas o conjunto do sistema conseguiu recuperar", ressalvou.

O governador do Banco de Portugal recordou que, "em 2021, foi necessário lançar um conjunto de medidas muito vasto, única na história", destacando as moratórias dos créditos bancários, para fazer face à crise provocada pela pandemia de covid-19.

"Portugal foi dos países em que as moratórias foram mais abrangentes e a adesão mais intensa", declarou Mário Centeno, revelando que, por isso, "em determinados momentos, o sistema bancário português ficou sob alguma atenção internacional".

Reestruturação com incumprimento "residual"

O líder do Banco Central destacou ainda que o incumprimento foi "residual" na grande maioria das reestruturações de créditos em 2021.

Em relação ao Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI), "dois terços dos processos foram extintos por pagamento dos montantes em mora", revelou Centeno.

"E o mesmo se passa com o Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI)", continuou, em que a 68%, a esmagadora maioria dos processos foram fechados por não haver identificação de risco de incumprimento".

(Atualizado às 17h17)