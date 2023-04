Centeno: "Não podemos banalizar o processo de renegociação de crédito"

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © LUSA

Apesar de serem processos naturais no setor bancário, as renegociações de crédito à habitação "devem ser vistas com cautela", afirmou esta terça-feira o governador do Banco de Portugal (BdP), alertando que este processo não deve ser banalizado, uma vez que pode trazer consequências tanto para as famílias como para os próprios bancos.

Mário Centeno falava numa audição pedida pelo Partido Social Democrata (PSD) à Comissão Orçamento e Finanças, a propósito da atuação do setor bancário na renegociação de crédito à habitação e do desajustamento dos juros nos depósitos a prazo face das condições de mercado.

"Não podemos banalizar o processo de renegociação de crédito", vincou o ex-ministro das Finanças, justificando que tal recurso implica responsabilidades e obrigações tanto do lado do mutuário como dos bancos - que têm de se financiar para emprestar dinheiro e a "maioria desses fundos são depósitos de outras famílias".

O líder do banco central recordou o papel das instituições bancárias nos processos de renegociação: "A marcação de um crédito [na Central de Responsabilidades de Crédito] é uma responsabilidade muito significativa para os bancos porque, além de representar custos e diminuir a capacidade de emprestar, vai sinalizar um mutuário, que fica numa situação fragilizada".

Centeno pediu prudência e uma análise "muito detalhada" sobre a situação financeira de cada devedor e da sua capacidade de fazer face a tal obrigação, que é a última a deixar de ser paga. O governador comentou ainda que quando uma família passa o limiar crítico de endividamento "é porque tem crédito à habitação e outras formas de crédito" - "temos de chamar a atenção para isso", disse.

