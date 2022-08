Centro, Norte e Alentejo desenvolvem programa de eco empreendedorismo

© Farfetch

Associações do Centro, Norte e Alentejo desenvolveram um programa de eco empreendedorismo nestas regiões, com o objetivo de criar 50 novas empresas, contando com quase 602 mil euros de financiamento do Portugal 2020.

"Quatro associações das regiões Centro, Norte e Alentejo de Portugal estão a trabalhar em conjunto para fomentar um novo paradigma eco empreendedor nestas regiões, com o desenvolvimento de um programa de eco empreendedorismo multirregional de âmbito nacional, que tem como um dos grandes objetivos criar 50 novas empresas", lê-se num comunicado conjunto esta sexta-feira divulgado.

O projeto 'Eco Startup' é liderado pela Associação Empresarial da Região de Leiria (NERLEI) e integra também a Câmara do Comércio e Indústria do Centro (CEC), que está localizada em Coimbra, a Associação Empresarial para a Inovação (COTEC), com sede no Porto, e o Núcleo Empresarial da Região de Évora (NERE).

Para a concretização deste projeto, as associações contam com 601.874,30 euros de financiamento do Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização.

Segundo a mesma nota, os promotores estão a desenvolver sessões para identificar problemas no tecido empresarial, "que possam constituir oportunidades de empreendedorismo".

Somam-se ações de sensibilização para o empreendedorismo, que decorrem em escolas secundárias, profissionais e de ensino superior.