Centros Comerciais veem "positivamente" medidas que conciliem a saúde pública e manutenção da economia

Uma funcionária da limpeza procede à higienização de um corrimão no centro comercial Norteshopping no dia da sua reabertura ao público, Matosinhos, 1 de junho de 2020. Começa esta segunda-feira a terceira fase do desconfinamento determinado pelo Governo, processo que começou a 1 de maio. Para além dos ginásios, do ensino pré-escolar, cinemas e teatros, reabrem também os centros comerciais em todos o país, excepto na Área Metropolitana de Lisboa. JOSÉ COELHO/LUSA

© LUSA