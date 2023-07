Cerca de 60 trabalhadores da gestão financeira da Segurança Social em protesto

© André Rolo / Global Imagens

Cerca de 60 trabalhadores do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) estiveram hoje concentrados em frente ao Ministério do Trabalho, em Lisboa, exigindo que todos os funcionários daquele organismo sejam abrangidos pelo prémio de desempenho.

"Estes trabalhadores do IGFSS reivindicam igualdade de tratamento", disse, no local, aos jornalistas o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, Joaquim Ribeiro.

Segundo o sindicalista, os trabalhadores do IGFSS "desempenham funções muito específicas e, em 2019, o Governo encontrou uma solução para recompensar o desempenho dos trabalhadores, permitindo que alguns deles recebessem um prémio de desempenho".

Dos cerca de 400 trabalhadores do instituto responsável pela cobrança de dívida à Segurança Social, cerca de 180 ficaram fora da solução, explicou.

"O que está a falhar é a abertura do Governo para ouvir estes trabalhadores que, desde 2019, ficaram para trás e vêm apelando a essa integração na recompensa de desempenho", afirmou Joaquim Ribeiro.

Presente no protesto, Elsa Heitor, trabalhadora no IGFSS desde 2017, disse que os trabalhadores exigem ser abrangidos "pela recompensa salarial que o departamento da dívida tem, há semelhança do FET [Fundo de Estabilização Tributária]" para os funcionários do fisco.

"Todos os funcionários da Autoridade Tributária recebem essa compensação e no IGFSS só o departamento da dívida é que foi abrangido", lamentou a trabalhadora.

Os trabalhadores contestaram esta situação há cerca de dois anos, inclusive junto do Conselho Diretivo do IGFSS, que, por sua vez, a comunicou à tutela.

Um grupo também já tinha feito chegar, de forma independente, há cerca de um ano, esta exposição à ministra do Trabalho.

O sindicato já tinha solicitado várias reuniões à governante para apresentar o caderno reivindicativo dos trabalhadores, no qual se inclui a questão do prémio de desempenho, mas não obteve resposta até agora.