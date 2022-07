CES: Há condições para acordo social sobre rendimentos até outubro

Francisco Assis, presidente do CES. © Miguel Pereira/Global Imagens

O presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, disse hoje estar convencido de que "há todas as condições" para ser aprovado até setembro/outubro um "amplo acordo social" sobre as questões da competitividade e rendimentos.

O responsável falava no painel "Fim do emprego para a vida: perspetivas dos mais jovens em relação ao emprego", no âmbito do Encontro Fora da Caixa "Os desafios da Economia e a Importância do Emprego", iniciativa da CGD, que decorreu na Escola Náutica Infante D. Henrique, em Oeiras.

"Eu julgo que neste momento, pela forma como o Governo tem conduzido o processo e pela forma como os parceiros sociais se têm empenhado também nesta questão, eu estou convencido que há todas as condições para aprovarmos até setembro/outubro um amplo acordo social incidente sobre as questões da competitividade e dos rendimentos, sobretudo num contexto como este", disse Francisco de Assis, aludindo ao impacto da guerra, inflação elevada, subida das taxas de juros, entre outros fatores.

"Confio na capacidade dos vários intervenientes neste processo", rematou.

A legislação relativa à Agenda do Trabalho Digno foi aprovada em Conselho de Ministros em 02 de junho último.