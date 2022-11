CGTP rejeita aumento da jornada diária com semana de quatro dias de trabalho

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha © LUSA

A CGTP rejeita o aumento da jornada diária além das oito horas com semana de quatro dias de trabalho. À entrada da reunião de concertação social, que está a decorrer esta quarta-feira, e na qual o governo vai apresentar a proposta da semana de quatro dias de trabalho, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, mostrou-se disponível para discutir o tema. Contudo, impôs como condição "o não aumento da jornada diária de trabalho de oito horas que é uma conquista dos trabalhadores com mais de 100 anos.

Acontece que o projeto do governo a que o Dinheiro Vivo teve acesso prevê 32, 34 ou 36 horas semanais de trabalho, o que significa, além das oito horas de trabalho diárias, mais meia hora, no caso da semana de 34 horas, ou mais uma hora, se a semana tiver 36 horas, além das oito horas diárias. Só a semana de 32 horas garante as oito diárias.

"A experiência não pode envolver corte salarial e tem de implicar uma redução de horas semanais", de acordo com a proposta. Contudo, e dado que o Estado não oferece contrapartidas financeiras, "não será estipulado um número de horas semanais exatas, que podem ser 32, 34 ou 36 horas, definidas por acordo entre a gestão e os trabalhadores", determina o projeto do governo.

Isabel Camarinha sublinhou ainda que "a redução do horário do trabalho é uma reivindicação de há muito tempo". A secretária-geral da CGTP vai continuar a bater-se por uma diminuição da jornada semanal de trabalho, no privado, das atuais 40 horas para as 35 horas.